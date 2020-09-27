美味難擋！第三屆CAS國產香雞排嘉年華　民眾冒雨排長龍領雞排

▲第三屆CAS國產香雞排嘉年華移師桃園舉辦。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第三屆CAS國產香雞排嘉年華活動、27日於中壢區SOGO百貨前的銀河廣場舉辦。主辦單位現場豪送千份雞排，以及半買半送4,500份大雞排，吸引許多民眾不畏滂沱大雨，撐著傘排隊領取免費香雞排兌換券，顯示雞排香的誘惑很難擋！

▲▼民眾不畏滂沱大雨，撐著傘排隊領取免費香雞排兌換券。（圖／市府提供）

中央畜產會董事長林聰賢說，今年爆發疫情，許多國家禁止屠宰及肉品運送等，危及糧食安全，為了保障台灣未來的糧食安全，他再次呼籲消費者用實際行動支持國產雞肉。桃園市副市長李憲明表示，桃園畜牧業年產值約45億，而國產雞肉產業鏈完整，且屠宰前皆經官方獸醫師逐隻檢查，確保肉品衛生安全，國產雞肉質Q彈多汁，香雞排更是國民美食，藉由舉辦CAS國產香雞排嘉年華，鼓勵民眾踴躍支持優質國產雞肉。

▲▼第三屆CAS國產香雞排嘉年華移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

農業局長郭承泉表示，今年CAS國產香雞排嘉年華特別邀請9家優良雞排廠商參與，包括：炸雞大獅、好富食堂、888 Chicken bar 炸物燒烤、3Q脆皮雞排、新店波特曼、OG桑炸雞、炸雞洋行、泰雞霸及百鮮鹹酥雞，9家業者聯手推出4,500份香雞排「買一送一」的優惠；此外，民眾只要消費、打卡或參與現場活動，就有機會獲得「免費雞排兌換券」，共有1,500張，讓民眾一同品嘗國產雞肉的美味。

包括市議員彭俊豪、農委會防檢局長杜文珍、中壢區長鄭詩鈿、工策會副總幹事黃永鎮、中央畜產會董事長林聰賢、台灣區電動屠宰工業同業公會理事長賴豐富、中華民國養雞協會理事長陳國村、桃園養雞協會理事長陳明峻等均一同出席活動。

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