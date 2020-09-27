有人在臉書賣「打折三倍券」　女會計匯5萬5慘了

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局因近期網路購買三倍券詐騙案增加，提出呼籲表示，歹徒多經過臉書、LINE訊息要求民眾先匯款後寄貨，這些都是詐騙集團慣用的伎倆，民眾往往匯錢卻收不到購買三倍券及其他商品，呼籲民眾切莫上當。

刑事局指出，宜蘭縣一名張姓會計（女，45歲），今年7月在臉書禮券交流社團看到一名網友在「幫」鄰居阿婆販售三倍券，聲稱阿婆因為急用現金願以接近91折的友情價拋售，張女一看心花怒放，想趁機購入家電。

▲圖為歹徒施行詐騙的話術。（圖／記者張君豪翻攝）

歹徒一再向張女強調「因為便宜賣已有多人詢問，誰先付款就先賣誰」張女一口氣下訂20份三倍券並匯款5萬5,000元給對方，豈料對方收到款項後就以各種理由推託不出貨最後失聯，張女始知遇上詐騙。

刑事局則呼籲，透過臉書、LINE通訊軟體購買振興三倍券，交易無保障還藏有極大詐騙隱憂，切勿相信歹徒「急變現」、「便宜賣」、「可面交」等話術，而進行交易。民眾可利用165反詐騙諮詢專線查證，也可透過「趨勢科技防詐達人LINE」反查詢可疑網址、惡意帳號及假好康訊息。

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