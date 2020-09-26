不差這次才幾十萬啦！50歲大媽被騙2次　就要捐助「無界國醫師」

▲保七警察輪流勸單身婦人不要匯款 。（圖／保七總隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名50歲的單身婦人，掉進詐騙集團的交友陷阱，硬要匯款給佯稱的聯合國無國界醫師13萬元，行員找來員警勸阻，她還怪方多事，「反正已匯過兩次了，不差這一次」，堅持匯款6名員警輪流勸阻1個多小時，堅持不讓她匯，並找來詐騙案例，最後她才相信，沒有再匯款被騙。

▲警一再勸婦人。

在台灣銀行屏東分行內，這名婦人十分堅持要台銀人員趕快把錢匯出去，不斷說「這個醫生真的需要我的幫忙，之前已經匯2次錢數十萬過去了，不差這一次。你們警察也管太多，想得太誇張了。對方是真的聯合國醫生，他是真心要來找我的。」

但保七警員馬上向婦人表示「這個絕對是詐騙手法，我們已經處理太多相同的案件，絕對不能讓妳這樣繼續被騙下去。」

婦人則說，「不差這一次啦！已經幫他很多次了啦！」；警方回問:「你在郵局匯了幾次啊？」，「兩次而已，沒有很多錢，不要問那個啦！就幾十萬而已，就幫他這一次啦，真的啦！錢不好賺，對方你也沒見過，不要緊啦！不要緊！」。

她堅持要再13萬給謊稱是聯合國無國界醫生的對方，任憑行員及員警苦苦相勸，她就是聽不進去，因為對方以愛人相稱，佯稱要帶大筆現金來給婦人，但受困海關，要婦人相救。

保七第一大隊副大隊長林元通說，經6名員警1個多小時的相勸，並舉實例提上她，才才相信是場網路詐騙案，不再匯款。

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