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涉詐西門町百億地王3億...法官無保放人　檢抗告批：理由矛盾！

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▲涉嫌詐騙富豪吳振隆3億元的展霖生化負責人陳柏良。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌詐騙富豪吳振隆3億元的展霖生化負責人陳柏良。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

展霖生化負責人陳柏良，與綠興國際負責人吳旭昇，涉嫌與中間人徐國峰聯手，以投資牛樟芝新藥技術為幌子，詐騙身價上百億的西門町一號地主吳振隆3億元，卻被台北地院在25裁定無保請回，北檢認為法官已經認定被告製作不實文書，卻又認為沒有行騙事證，理由明顯矛盾，26日針對陳、徐部分提起抗告。

檢調獲報，吳旭昇和陳柏良涉嫌從從2014年10月起，對富豪吳振隆佯稱，已經與台北醫學大學「生化學科」簽約，要與「賈博士」合作，共同研發牛樟芝萃取新藥技術，有治療癌症功效，吳並用LINE傳了「產學合作意向書」等2分圖檔當證明，騙吳振隆陸續掏錢開公司投資3億多元，中間人徐國峰則從中收佣2千萬元。

▲涉詐騙富豪吳振隆3億元的被告徐國峰。（圖／記者劉昌松攝）

▲中間人徐國峰收佣2000萬元被檢調懷疑是詐騙共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

北檢24日搜索約談後，以有勾串之虞等理由，向法院聲請羈押吳旭昇、陳柏良、徐國峰3人，但法院隔天裁定認為，吳傳的簽約圖檔是由陳所偽造，沒證據證明陳知道自己偽造的圖檔會被傳給被害人，無法證明2人有共謀詐欺行為，且中間人只是抽佣，也無證據涉及詐欺分工，因此駁回檢方聲請，讓3人都無保請回。

檢方認為，法院既然已經認為假的「產學合作意向書」有高度可能是陳柏良所製作，卻又說他沒有涉嫌犯罪，理由明顯矛盾，且陳柏良在收到被害人資金後，有給介紹人徐國峰2000萬元佣金，陳、徐2人到案卻互推責任，恐有勾串之虞，因此針對2人聲押遭駁回部分提起抗告。

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