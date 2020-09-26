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社會 社會焦點 保障人權

她領80萬「保證金」搭小黃面交　正義運將秒轉派出所

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▲▼婦人遭詐騙搭小黃面交時，正義運將發現後轉進派出所，警方也隨即逮捕車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲婦人遭詐騙搭小黃面交時，正義運將發現後轉進派出所，警方也隨即逮捕車手（中）。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在23日接獲自稱法院專員來電，聲稱帳戶涉及刑案遭監管，要80萬當保證金做擔保，隨即驅車前往面交，但搭小黃時，小黃運將發現有異，認為婦人遭到假檢警詐騙，隨即將人直接載往派出所，警方也配合當場逮捕面交的車手。

警方調查，70歲的楊姓婦人，在23日接獲自稱台中地方法院專員來電，表示婦人帳戶涉及刑案，需繳交80萬元保證金做擔保，不然將會面臨有期徒刑，婦人當場嚇傻隨即領了80萬元，並從和平醫院附近的住家攔小黃準備前往公館面交。

婦人在車上不斷以電話與詐騙集團保持通話，但是小黃運將越聽越不對勁，直覺「台中地院專員怎麼可能約在台北，還要民眾交錢」，直接將人載到南海路派出所報案，最後警方也勸說這就是場詐騙行為。

警方事後根據婦人提供的線索，在原本指定交付的地點埋伏，直到20歲的賴姓車手出面，隨即上前將人逮捕，並起獲金融卡、存款以及手機等證物，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

中正第二分局呼籲，如健保局、電信局、檢察官及警察單位以致電方式提及『涉及刑案』、『監管帳戶』、『偵查不公開』等關鍵字，約定保密進行面交或匯款詐取財物均為詐騙手法，如遇此種詐騙手法，應儘速致電165查證。

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