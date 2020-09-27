CNN盤點亞洲熱區！中國「戰狼外交」從釣魚台到南海　引爆各地衝突

▲解放軍海軍在南海進行閱兵。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／編譯

中國大陸國家主席習近平2012年上台後，鞏固了中國作為超級大國的地位，在外交策略上也顯得野心勃勃，在幾個亞洲關鍵衝突熱區上，採取了更大膽的作法，從釣魚台、南海到中印邊境，戰狼式外交讓緊張局勢不斷升級。CNN整理了以下幾個中國在亞太關鍵地區的影響。

南海爭端

南海是全世界最有價值的航運路線之一，全球有三分之一的航運路線都經過此處，儘管海上遍布小島、暗礁與淺灘，卻也同時藏著豐富的石油、天然氣與漁獲資源，誰擁有海上的爭議島嶼，就能擁有該海域的所有資源，這讓中國、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、汶萊和台灣都表示在此處擁有主權領土。

▲南海渚碧礁（Subi Reef）人工島。（圖／達志影像／美聯社）



自2014年開始，中國開始將遠離海岸的暗礁、沙洲重新打造成戒備森嚴的人造島，上面配有跑道和導彈等武器系統，引發周圍國家強烈抗議。美國也以維護國際水域自由的名義，和多個盟國合作，在「自由航行行動」（FONOPS）的前提之下，將軍艦開進南海巡視。

美國更在8月底宣布，將24間參與南海建島工程的中國企業列入制裁黑名單；同時讓2艘航空母艦在7月時加入南海聯合軍演。種種行為都激怒了北京當局，疑似向南海發射多枚導彈，官媒《環球時報》總編輯胡錫更說，解放軍一直在加強「今晚就投入戰鬥」的準備，會毫不猶豫展開反擊。

台海衝突

目前全球絕大部分的國家都秉持著「一個中國」原則，和台灣僅保持非官方的交流，卻也讓台灣無法加入如世界衛生組織等大型國際組織。不過，近幾個月來，美國與台灣的關係逐漸升溫，讓北京當局大感不悅。

過去2個月美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）相繼訪台，代表著川普政府對台灣的象徵性支持；更在8月通過向台灣出售66架F-16戰機，這是台灣28年來首度獲得新戰機，也是近年來美國對台最大規模的軍售案。

▲共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）



中國官方對此警告，堅決反對美台之間任何形式的官方交流，同時批評軍售案嚴重損害中國主權和安全利益，違反國際關係基本準則。從9月中旬開始，大量解放軍機不斷在台海中線周圍徘徊，甚至無視我國廣播驅離，16日至24日共有46架次擾台，台海緊張關係加劇。

中印邊界

中國與印度在1962年的邊境戰爭後，劃定了一條定義寬鬆的「實控線」（LAC），暫時緩解了兩邊的衝突，但卻遲遲沒有對實控線的位置做出精準定義，導致雙方持續為了領土主權而發生衝突。兩國在1975年曾簽署停火協議，不得在實控線2公里範圍內開槍，但情況卻在今年開始惡化。

▲印軍在中印邊界增防。（圖／路透）



中印邊境士兵在6月爆發肢體衝突，各用石頭互擲攻擊，造成20名印度士兵死亡，解放軍傷亡人數未知；拉達克（Ladakh）東部的邊境區更在9月傳出槍響，解放軍和印軍互相指責越界，這也是中印停火協議45年來首次開火。

目前中印官方正在進行談判，兩邊都同意停止在邊境增兵，嘗試以外交手段解決爭端，加強彼此溝通，但要建立起一個有意義且有效的維和機制，還有很長一段路要走。

釣魚台爭議

台灣、中國與日本多年來因為釣魚台主權問題爭吵不休，今年6月日本沖繩縣石垣市議會通過議案，將釣魚台更名為「登野城尖閣」，並於10月1日正式實施，引來中國、台灣的不滿。中國海警局在日本宣布更名議案通過同日，隨即派遣海警2502艦艇編隊在釣魚台海域內巡航。

▲釣魚台列嶼。（圖／CFP）



與此同時，中國海警船在7月時連續90日在該海域航行，加上解放軍轟炸機頻頻飛越東海上空，讓日本防衛省也修改航空自衛隊緊急升空標準，讓戰機能緊急升空應對。《CNN》當時更預測「下一個亞洲戰場就在釣魚台列嶼」。

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