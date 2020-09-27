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首次警中國！南海爭奪戰不完　「英德法共發聲明」：別想違國際法

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▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲南海局勢緊繃，E3罕見發聲警告。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

南海局勢緊繃，在中美、與南海周圍國家相互表達立場之外，多次漁船、艦艇、巡邏艦的一觸即發，開始讓歐美國家發聲勸阻。去年英、法、德曾發表一份共同聲明，對南海局勢發出警告，但當時並未抨擊中國。近期歐洲三巨頭（E3即為英法德）再發出警告，敦促中國政府不要違反國際法。

綜合外媒報導，面對近期南海的狀態，中國、美國多次派遣艦艇等軍備相互示威警告，不僅讓周遭國家包括馬來西亞、汶萊、越南、印尼、菲律賓、台灣等高度關注，如今也讓歐洲三巨頭英、法、德等罕見發出聲明，要求各國須遵守《聯合國海洋公約》，並敦促中國不要違反國際法，導致南海局勢繼續升級。

歐洲安全研究中心國際軍事法教授奧多姆（Jonathan Odom）表示，這是首次E3國家針對南海危機發表聲明，過去曾有多次針對該問題討論，但這一次對於中國的行動發出了2頁的信函，過去只有提出警告，並未針對中國，但這一次明顯看出國際間對於南海秩序維護的積極。

英、法、德發出聲明的行為格外引關注，因為在全球7大經濟體中，英法德就是其三，法、英也是聯合國安理會常任理事國；此外這三國也是《海洋法公約》的締約國，國際地位相加不容小覷。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）助理教授卡頓（Isaac B. Kardon）表示，E3的行為證明中國在南海的活動與主張已經影響到國際，但中國面對輿論，還是可能繼續對於南海周遭國家單獨施壓，要求不得支持美國。

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