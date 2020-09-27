「全球市長聯盟」矮化台灣　盧秀燕：不更正就退出

▲「全球市長聯盟」矮化台灣，台中市府提異議表示，不更正不排除退出聯盟。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

「全球市長聯盟」於「地方政府永續發展理事會」（ICLEI）網頁中，公布符合聯盟減碳規範的城市名單，其中將台中市及台灣其他5個城市的國籍均列為「China」(中國)，對此台中市政府發布聲明表達不滿，要求更正錯誤，否則台中不惜退出聯盟。

台中市長盧秀燕強調，台中市申請加入「全球市長聯盟」至今，國籍皆是以「Chinese Taipei」名稱加入城市組織。針對此次「全球市長聯盟」在網頁上標註「台中，中國」的名稱，顯為錯誤，呼籲「全球市長聯盟」應儘快予以更正，，否則不惜退出聯盟。



盧秀燕表示，台中市自100年起加入地方政府永續發展理事會(ICLEI)組織，透過國際交流，積極推動台中節能減碳，同時也加入「全球市長聯盟」，與全球城市一同努力因應氣候變遷衝擊，取得全球市長聯盟「完全達標」徽章。



針對聯盟將台灣各縣市歸為中國大陸的城市，台中市表達嚴重不滿，這與當初以「Chinese Taipei」申請市長聯盟的原意不符合，強調此一決定可能會破壞ICLEI和台中市之間的關係，台中市已向ICLEI市長聯盟提出異議聲明，若無法正名，不排除退出聯盟。