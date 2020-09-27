蘇澳籍漁船釣魚台海域遭日本公務船衝撞船艏　7人一度失聯

▲蘇漁區漁會所屬的「新凌波236號」漁船，27日發生遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏事件。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

船上共有7人的50噸級蘇澳籍繩釣漁船「新凌波236號」，27日下午2時30分許回報在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏，之後「新凌波236號」即失聯，蘇澳區漁會表示，下午4時30分許，「新凌波236號」再度回報人員均安，除拒絕日本公務船派小艇登檢，也駛離日船。

我漁船遭日本海上保安廳公務船衝撞船艏後，海巡署基隆艦於下午5時25分許與「新凌波236號」會合，並登船調查。在海巡署基隆艦戒護下，「新凌波236號」預計在28日上午8時許返回南方澳漁港。「新凌波236號」船上有台籍的陳姓船長與輪機長，及另5名外籍移工，是21日下午3時24分，從南方澳出海作業。

捕撈鮪魚、旗魚、鯊魚為主的「新凌波236號」，27日下午2時25分許，在釣魚台西方海域12海浬處要收回延繩漁具時，一艘日本海上保安廳公務船逼近，「新凌波236號」趕緊聯繫蘇澳漁業電台，但訊號非常微弱，船頭雖遭日船衝撞，但動力並未受損及無進水等危險狀況出現，遭撞後「新凌波236號」已朝西南方向航行，日方公務船一度要以小艇登檢但遭拒 ，隨「新」船離開後，衝突並未擴大。

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