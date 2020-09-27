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推進與東協關係　陸商務部：正為RCEP年內簽署做準備

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▲李克強2019年11月4日在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議。（圖／翻攝自《新華社》）

▲2019年11月4日，中國國務院總理李克強在泰國曼谷出席第三次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議，會後除印度外15國聲明稱，將在2020年簽署RCEP。（圖／翻攝自《新華社》）

記者陳政錄／綜合報導

中國國務院今就中國與東協經貿合作情況、第17屆「中國-東盟博覽會」召開舉行記者會，會上中國商務部代表稱，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）各方，目前正在緊鑼密鼓地推進法律文本的審核等工作，積極為年內如期簽署協定作準備。

中國商務部部長助理李成鋼指出，在當前新冠肺炎疫情持續蔓延，區域內產業鏈供應鏈仍然面臨風險的背景下，儘早簽署協定對於促進區域內的經濟復甦、維護全球經濟穩定具有重要意義。

▲▼RCEP。（圖／達志影像／美聯社）

▲RCEP最初由六國和東協十國共同組成，但印度去年底宣布退出。（圖／達志影像／美聯社）

他表示，中方將會一如既往地支持東盟在RCEP中的中心地位，與各方盡快完成剩餘的技術準備工作，共同推動盡快簽署這個協定。

另一方面，中國為持續推進與東協的經貿合作，今年將在新冠肺炎疫情下，繼續舉辦第17屆「中國-東盟博覽會。李成鋼說，中國將會繼續與東協各國落實《中國-東盟經貿部長關於抗擊新冠肺炎疫情加強自貿合作的聯合聲明》，繼續實施好「中國-東盟自貿協定」。

RCEP最早由10個東協國家和6個與其簽署自由貿易協（FTA）的國家組成，包括中國、日本、南韓、印度、澳洲和紐西蘭。自2012年開始談判以來，目標建立全球最大的自貿區；值得注意的是，去年11月4日除印度外的15國，宣布完成協定中的20個章節及市場准入的談判，將在2020年簽署。

據了解，印度方面因為擔憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」，拒絕加入RCEP；另今年雖受疫情影響，中國國家主席習近平仍多次提到要如期完成RCEP簽署，包括中國國務委員兼外交部長王毅，中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪近期與日、韓等國會談時，也都有提到此事。

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