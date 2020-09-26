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解放軍「最佳攻台時間」曝！強碰美日5萬兵聯合軍演　還有奪島訓練

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▲▼2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

▲2020環太平洋軍演，10國船艦在夏威夷外海編隊一同操演航行。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

記者張方瑀／綜合報導

美國前海軍副部長克羅普希（Seth Cropsey）投書媒體表示，解放軍最有可能選在11月3日美國大選前後對台發動攻擊，採取速戰速決的方式進行攻擊。巧合的是，日本防衛省在25日宣布，10月26日至11月5日將舉行「銳劍」美日聯合軍演，其中包含奪島作戰演訓。由此可見，美方也不敢輕忽外界預測的台海敏感時機。

日本防衛省統合幕僚監部25日表示，自衛隊與美軍將於10月26日至11月5日舉行「銳劍」（Keen Sword）聯合軍演；自衛隊將出動約3萬7000人、艦艇20艘、飛機170架；美軍將出動約9000名部隊，還有一艘加拿大軍艦參與。

其中，自衛隊將在九州南側隸屬於鹿兒島縣的「種子島」進行演習，另外和美軍共同在鹿兒島縣吐噶喇列島的無人島「臥蛇島」，進行離島的奪島水陸兩棲作戰訓練。

▲▼中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

▲中國解放軍東部戰區在半夜進行火箭軍演訓。（圖／取自解放軍東部戰區公眾號）

這次的美日聯合軍演時間，剛好與美前海軍副部長克羅普希預測的「共軍侵台」時間不謀而合。據《國會山莊報》（The Hill）報導，克羅普希指出，過去一年來，共機頻頻逾越台海中線挑釁，每一次擾台行為都是在測試台美反應，同時也是在檢驗中國軍隊的作戰能力。

克羅普希表示，台灣的武裝力量來自於強大的後備力量與地域優勢，如果中國大陸真的想要武統台灣，也只能採取「速戰速決」的方式，而最好的時間點就是11月3日美國大選前後，因為此時美國會來不及做出反應，「對中國當局而言，11月3日這一周可能是最好的攻擊時機。」

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