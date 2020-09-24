美大動作軍售！專家：美航母無法靠近中國大陸　「戰場就在台灣」

▲德懷特·D·艾森豪號航空母艦。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

台美關係近來大有進展，導致中共不斷秀武力，大動作派軍機越台海中線給予警告。有專家分析稱，台灣戰略地位太重要，加上美國不會冒著航母被導彈擊中的風險，只能不斷賣武器給台灣，所以若配合美國圍堵中國，處境相當危險，「一旦開戰，戰場就會在台灣，更可能是衝突的導火線。」

據《中評社》報導，台灣工黨主席、義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授晏揚清指出，美航母無法靠近中國大陸，因此更需要拉著戰略地位高的台灣進行武裝，台灣戰略地位太重要了，可以剛好鎖住中國往太平洋的發展。

針對美方有意擴大對台軍售7項武器，包括水雷、巡弋導彈、無人機與反艦導彈等，晏揚清說，美國就是要把台灣武裝起來，弄成像刺蝟般難以攻打，一旦從棋子武裝成刺蝟，開戰後戰場就會在台灣，更可能是衝突的導火線。

此外，晏揚清還提到，目前中國擁有針對航空母艦的導彈，美國航母不可能冒著被擊中的風險進入射程內，進不去射程4,000公里內，且飛機作戰半徑1,000公里，那就只好賣武器給台灣，「所以台灣若加入，配合美國圍堵中國，處境當然危險。」

不過，淡江大學戰略研究所副教授黃介正卻認為，北京現在對台動武並不是最佳選項，畢竟「中國大陸2021年有『建黨一百年』、2020年有『中共20大』」，都是國家大事，所以風險太高、變數也太多，「害大於利」。

▲東風-26。（圖／路透社）



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