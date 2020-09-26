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雪隧龜速可罰6千！林佳龍：靠「車牌辨識系統」抓怠速車更有效

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▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲雪山隧道常出現壅塞狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

交通部高公局計畫建置車牌自動辨識系統，抓出龜速車，並於資訊看板上公告車牌號碼與車輛特徵，預計年底上路。交通部長林佳龍表示，怠速車容易造成回堵，過去人工較難辨識車號，希望透過機器輔助，提醒龜速車主注意行車速度。另雪隧龜速車主最多可能被罰6000元。

林佳龍表示，國道5號雪山隧道中只有2個車道，若出現怠速車，就很容易造成隧道內回堵，過去人工監控難以辨識車牌號碼，僅能針對車輛特徵、顏色等，以廣播方式提醒車主。

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林佳龍表示，高公局將設置更清楚並具高解析度的車牌辨識系統，由機器在最快時間內辨識到怠速車，並公告在資訊看板上，讓當事人知道自己的行車速度過慢。

林佳龍也提醒，用路人上路前務必檢查自己的車輛，否則若出現車輛拋錨、事故等的話，國道路況也會因此雍塞，希望用路人可先及時排除狀況，避免塞車狀況。

依法規定，雪隧限速為時速90公里，保有10公里寬限值，若時速超過100公里就會取締，可處3000元以上罰鍰。最低速限則為70公里，且同向車道前方50公尺以上沒有其他車輛，可處3000元至6000元罰鍰。

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局將於雪隧建置車牌自動辨識系統，抓出龜速車以減緩塞車狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高公局副局長吳木富表示，由於雪隧有時會出現車速較慢的車輛，對於整體車流影響甚巨，以往都是靠著雪隧監控人員，透過監視電視加以廣播車牌提醒駕駛，為了提升效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，自動告知用路人。

吳木富表示，目前正在準備發包建置系統，若發包、施工順利的話，預計今年底可上路，目前僅以國5為第一推動路段，後續是否再有其他路段跟進實施，則還需討論。

吳木富表示，透過自動車牌辨識系統，加上監控人員協助，將找出車速過慢的車輛，並會將其車牌號碼、車輛特徵公告於資訊看板上，以提醒用路人加快速度。

目前規劃於雪隧北上路短3處設置系統，包括26公里處、20公里處、18公里處，將在內外車道設置6組車牌自動辨識系統，一旦系統發現有車輛車速低於65公里，且與前車距離相差200公尺以上，就會被認定為龜速車，再透過系統與人工打字方式，於資訊看板上顯示車號與車輛特徵。

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