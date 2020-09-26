開太慢就公告車號！雪隧年底建「車牌自動辨識系統」抓龜速車

▲雪山隧道常出現壅塞狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

每逢連假周末，國道5號雪山隧道經常出現塞車車流，若再出現龜速車輛，對於隧道塞車狀況可說是雪上加霜。交通部高公局過去均由雪隧監控人員以廣播提醒龜速車，為了提高效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，將龜速車的車牌號碼、車輛特徵公告在資訊看板上，預計年底上路。

高公局副局長吳木富表示，由於雪隧有時會出現車速較慢的車輛，對於整體車流影響甚巨，以往都是靠著雪隧監控人員，透過監視電視加以廣播車牌提醒駕駛，為了提升效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，自動告知用路人。

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吳木富表示，目前正在準備發包建置系統，若發包、施工順利的話，預計今年底可上路，目前僅以國5為第一推動路段，後續是否再有其他路段跟進實施，則還需討論。

▲高公局將於雪隧建置車牌自動辨識系統，抓出龜速車以減緩塞車狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

吳木富表示，透過自動車牌辨識系統，加上監控人員協助，將找出車速過慢的車輛，並會將其車牌號碼、車輛特徵公告於資訊看板上，以提醒用路人加快速度。

目前規劃於雪隧北上路短3處設置系統，包括26公里處、20公里處、18公里處，將在內外車道設置6組車牌自動辨識系統，一旦系統發現有車輛車速低於65公里，且與前車距離相差200公尺以上，就會被認定為龜速車，再透過系統與人工打字方式，於資訊看板上顯示車號與車輛特徵。