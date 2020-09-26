　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開太慢就公告車號！雪隧年底建「車牌自動辨識系統」抓龜速車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲雪山隧道常出現壅塞狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

每逢連假周末，國道5號雪山隧道經常出現塞車車流，若再出現龜速車輛，對於隧道塞車狀況可說是雪上加霜。交通部高公局過去均由雪隧監控人員以廣播提醒龜速車，為了提高效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，將龜速車的車牌號碼、車輛特徵公告在資訊看板上，預計年底上路。

高公局副局長吳木富表示，由於雪隧有時會出現車速較慢的車輛，對於整體車流影響甚巨，以往都是靠著雪隧監控人員，透過監視電視加以廣播車牌提醒駕駛，為了提升效率，高公局計畫建置車牌自動辨識系統，自動告知用路人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳木富表示，目前正在準備發包建置系統，若發包、施工順利的話，預計今年底可上路，目前僅以國5為第一推動路段，後續是否再有其他路段跟進實施，則還需討論。

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局將於雪隧建置車牌自動辨識系統，抓出龜速車以減緩塞車狀況。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

吳木富表示，透過自動車牌辨識系統，加上監控人員協助，將找出車速過慢的車輛，並會將其車牌號碼、車輛特徵公告於資訊看板上，以提醒用路人加快速度。

目前規劃於雪隧北上路短3處設置系統，包括26公里處、20公里處、18公里處，將在內外車道設置6組車牌自動辨識系統，一旦系統發現有車輛車速低於65公里，且與前車距離相差200公尺以上，就會被認定為龜速車，再透過系統與人工打字方式，於資訊看板上顯示車號與車輛特徵。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
小鬼「花葬」陽明山　不需墓地、造碑…以最美麗姿態凋零
15歲少年遭反綁手腳溺死　法官認「不算殺人」判8年定讞
「最美星二代」撐爆泳裝　側躺渾圓滑出來
街邊遇野生天王級男神！網曝頹廢近況「以為是路人」
蘋果官方「新品貼紙」外流　尺寸、名稱全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

台科大4團隊獲未來科技獎　「互動式羽球訓練系統」成球員神助手

找月老求到「PR99女友」！列16項優點　他驕傲：很多女生做不到

男友貼心接送！分享「信用卡密碼」給女同事　她綠了：不該介意？

前一天才借錢！同事偷千鈔叫外送...找零後「超無恥舉動」惹眾怒

不二坊現購明開放！板凳+水桶開始排隊　百人大軍對決代購媽婆

載博士男友爆胎！狼狽妹抵車行「換1000元輪胎」　一句話引爆分手

小鬼黃鴻升「花葬」陽明山！不需墓地、造碑...以最美麗姿態凋零

開太慢就公告車號！雪隧年底建「車牌自動辨識系統」抓龜速車

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

台科大4團隊獲未來科技獎　「互動式羽球訓練系統」成球員神助手

找月老求到「PR99女友」！列16項優點　他驕傲：很多女生做不到

男友貼心接送！分享「信用卡密碼」給女同事　她綠了：不該介意？

前一天才借錢！同事偷千鈔叫外送...找零後「超無恥舉動」惹眾怒

不二坊現購明開放！板凳+水桶開始排隊　百人大軍對決代購媽婆

載博士男友爆胎！狼狽妹抵車行「換1000元輪胎」　一句話引爆分手

小鬼黃鴻升「花葬」陽明山！不需墓地、造碑...以最美麗姿態凋零

開太慢就公告車號！雪隧年底建「車牌自動辨識系統」抓龜速車

龍山寺拜完月老先別走！快把鮮蚵魯肉飯、芋頭牛奶冰周邊美食吃一輪

公司中秋送保險套！假期後上交使用心得　男員工傻眼：我單身欸～

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

日職／火腿洋砲受傷下二軍　王柏融依舊沒有先發

犯偷越邊境罪　12港人被拘深圳！新華社：有權進行審理和懲處

打造「新北的內科」！新潤機捷A3站住宅案　成交4字頭吸在地客

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

生活熱門新聞

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

雨擴半個台灣下2天　恐還有颱風

砂石車20秒2軌過溪！網空拍腿軟

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

陸生半年後回政大　宿舍竟被清空慘噴6萬

東區餐廳氣爆正妹老闆娘　「脫口罩」喊話網暴動

哥過世「褲子留在朋友家」　妹追真相

天菜女女戀濕吻求婚！「再也不放手」逼哭網友

他砸千元買智能哈士奇　開箱一看崩潰

10月星巴克買一送一　每周都喝爆

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

發票中200元「獎金爆衝11倍」

舊手機回收環保署要送iPhone！

23歲警領72K根本勝利組　網點5關鍵：累炸

更多熱門

相關新聞

特地「避開周末」往返花東！人妻崩潰實錄

特地「避開周末」往返花東！人妻崩潰實錄

現在國旅正夯，大票遊客湧入花東地區，不僅讓雪隧塞車情況加劇，許多名店也一位難求。一名人妻上周帶家人到花蓮、台東玩，往返都特地避開周末，怎料還是躲不過塞車噩夢和爆量旅客，雖然累積不少怨念，她仍不忘笑讚，「花東很好玩！」

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉

「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉

蘇花改設最低速限50km！警方今起取締

蘇花改設最低速限50km！警方今起取締

學者「倒啤酒理論」分析國5狂塞36小時

學者「倒啤酒理論」分析國5狂塞36小時

雪隧車速20至40公里　預計中午將現另一波大車潮

雪隧車速20至40公里　預計中午將現另一波大車潮

關鍵字：

雪隧龜速車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面