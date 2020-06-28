學者「倒啤酒理論」分析國5狂塞36小時　揭忽略容量限制：沒方法可解

▲國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）



記者許展溢／台北報導

端午連假不少人除返鄉，也進行了一場報復性出遊，造成國5出現史上塞了36小時的紀錄。只是交通部長林佳龍一句「要做聰明的用路人，才能趨吉避凶」引來民怨。淡江大學運輸管理系教授張勝雄拍影片以「倒啤酒理論」說明，為何塞成這樣，認為交通部雖有一定的責任，但要罵也不公允。

張勝雄先說罵交通部不公允，就像大家有時也會去名店排隊吃飯，排了1、2小時也沒聽到抱怨，要求政府為何要排這麼久，現在塞車就不行。接著他拿出一瓶啤酒，和一個杯子說，雪隧和國5運量就跟杯子一樣都有「容量限制」，這是大家忽略的部分。這瓶酒象徵使用設施的人， 酒要用杯子來盛，杯子滿就要喝掉，喝掉等於使用了設施後，繼續往下一個通道，留在瓶內的酒則是等待使用設施的人，這就是塞車的情況。

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張勝雄表示，平常日旅客的人就是這麼多，這次連假就是多了好幾瓶啤酒，當然就會塞的久，但也不是說杯子這麼大，交通部和高公局高就沒責任，假設杯子拿的斜一點，酒很容易就滿出來，就是管理效率差，至於應不應該被罵？要去看這幾天每小時通過的車流量是否符合理論上的數值，若有達到水準，就不該苛責。

張勝雄提到，這次會覺得塞車特別嚴重，第一當然是疫情讓很多人沒機會出國，國內旅遊當然增加，而交通部也有責任的是，一直在宣導要充分利用蘇花改，所以讓很多人想去，使花東旅遊爆量，造成塞車是必然，那有何方法可解？當然沒解。

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