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「做聰明用路人」失靈！林佳龍困雪隧喊抱歉：感受到爆炸性旅遊威力

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▲▼林佳龍參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動。（圖／觀光局東北角風管處提供）

▲林佳龍參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動。（圖／觀光局東北角風管處提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

日前端午連假國5連塞20幾個小時，交通部長林佳龍一句「做一個聰明的用路人」引發爭議，而林佳龍今天前往宜蘭參加活動，也因國5塞車，足足遲到50分鐘。對此，林佳龍表示，今日感受到「爆炸性旅遊的威力」，未來將針對端午連假塞車的經驗做檢討改善，並透過「三鐵共構」解決雪隧塞車問題。

林佳龍今日參加龜山島開放觀光20周年慶祝活動，接受媒體訪問時表示，今天是星期六，相信很多旅客也感受到行車確實非常緩慢，他覺得很不好意思。

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▲▼林佳龍參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動。（圖／觀光局東北角風管處提供）

對於改善東海岸的交通問題，林佳龍說明，交通部會加速推動公共運輸系統，特別是以宜蘭為中心的「三鐵共構」，包括高鐵延伸到宜蘭、東部快鐵、台鐵高架化等，讓民眾就可透過三鐵交通系統到宜蘭，減少國五、雪隧的雍塞現象。

另外，有媒體詢問澎湖旅遊爆炸的狀況。林佳龍說，會密切關察縣市政府的想法，並提供專業意見，像是小硫球生態旅遊吸引人，地方政府也有措施，對於外島及特殊景點，會加以了解並提供專業意見供其參考。

至於交通部是否提高龜山島1800人的限制？林佳龍說，目前效果不錯，未來會以精緻旅遊標準看待並做總量管制，並以龜山島的經驗，讓其他觀光景點也是可以從爆炸性旅遊變成精緻旅遊。
 

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