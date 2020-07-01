蘇花改全段設「最低速限50km」！警方今起取締　龜速車將吃1200元罰單

▲蘇花改設最低速限50公里，警方依法取締龜速車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

蘇花改2020年元月通車，交通部公路總局6月11日宣布，自6月20日起，部分路段最高限速自60公里提升至70公里，另蘇花改全段增設「最低速限50公里」，用路人若過於龜速，今（1日）起將遭到警方取締，並依道路交通管理處罰條例開出1200元罰單。

蘇花改今年元月正式通車，在春節、228連假皆創下車流量高峰，但由於蘇花改限速僅有60公里，導致許多駕駛抱怨龜速塞車，且夜間車少時又容易超速挨罰，盼能研擬提速。公路總局研議後，於6月11日宣布，自6月20日起蘇花改蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至大清水段提高速限至70公里。

請繼續往下閱讀...

另一方面，為了避免龜速車佔道影響交通，公路總局同時公告蘇花改全段增設「最低速限50公里」，同樣自6月20日起生效，並於今起開始取締，如若用路人車速過慢、時速低於50公里，遭警方以雷射測速取締後，將依照道路交通管理處罰條例，開出1200元罰單，若遇塞車將依實際情況不開單告發；蘇花改也成了全台第一條有最低速限的省道。

▼若遇塞車，警方將依實際情況不予開單告發。（圖／記者游芳男翻攝）

