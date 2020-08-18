特地「避開周末」往返花東！光雪隧塞2小時...人妻崩潰實錄：下午4點名產全空

▲花蓮東大門夜市人潮眾多。示意圖，與本文無關。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周亭瑋／綜合報導

現在國旅正夯，大票遊客湧入花東地區，不僅讓雪隧塞車情況加劇，許多名店也一位難求。一名人妻上周帶家人到花蓮、台東玩，往返都特地避開周末，怎料還是躲不過塞車噩夢和爆量旅客，雖然累積不少怨念，她仍不忘笑讚，「花東很好玩！」

女網友在爆怨公社娓娓到來，她早在5月就規劃好這次的花東遊，還特地選平日來回，想避開假日塞車的窘境，然而一點用也沒有，「周四中午出發，先在雪隧前塞了1個多小時，從台北到台東市區，12點半出門，中間休息2次、吃飯1次，晚上10點半才到台東。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／航港局提供）

然後周一回程時，他們想說故意晚一點從花蓮出發回台北，結果5點塞到宜蘭已7點半，本想吃飯避開雪隧塞車潮，結果還是堵了2小時，快要11點才到家。

她哀怨道，「所有稍微有點名氣的無菜單料理、特色料理等等，都訂位已滿，熱氣球的票一上架，沒10分鐘就被搶光光，然後一堆黃牛在社團賣票，這些都不打緊，就當作我動作慢，結果稍有名氣的剝皮辣椒被買光，下午4點多，麻糬沒了，連花蓮薯也只剩一種口味，一間大大的店面裡架子全空，是怎樣啊？有這麼好吃？」

最後，原po也提到，「東大門夜市人又多又貴，而台東現在正值插秧季，蚊子多到成千上萬還有蒼蠅，雖然他們說這是草蚊子不咬人，但腳上還是多了好多個包。」當然，抱怨歸抱怨，她還是覺得花東很好玩，就她而言，台東更勝過花蓮。

▲花蓮金針花盛放中。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

對此，網友們紛紛回應，「因為是暑假」、「因為大家想法都跟妳一樣，暑假的雪隧星期四上午比周五上午還塞」、「正常啦，我前兩天從高雄開到花蓮，都要花11小時了」、「現在不能出國，又正逢暑假，到哪裡都是人」、「大家都想周四去周一回，所以反而車多，我周日去幾乎沒塞」。

儘管人多到爆，花東的美還是讓大家心服買單，「剛環島回來～花東安排了5天，就算是平日也真的都好多人，但還是覺得花東好美好好玩，等之後還要再去一次」、「今年去花蓮2趟了，清晨5點起起床，台北出發，9點就到花蓮」、「這次去花蓮玩了飛行傘，超棒的啊」。

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