雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

▲「有禮真好，我OK你先行」道安宣導在虎尾鎮拜五街夜市舉行，由縣長張麗善、警察局副局長鄒貴智、雲林監理站副站長羅淑娟等共同啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今年大力推動路口禮讓運動，聚焦路口及行人安全，並以「路口停讓行人」作為本年宣導的主題，25日晚間於虎尾鎮拜五街夜市舉辦「有禮真好 我OK你先行」道安宣導活動，提倡「路口慢看停，行人優先行」的安全良善交通環境。

「有禮真好，我OK你先行」道安宣導在虎尾鎮拜五街夜市舉行，由縣長張麗善、警察局副局長鄒貴智、雲林監理站副站長羅淑娟等共同啟動後展開。道安週啟動活動藉由瘋狂號誌蹲的小遊戲，將交通號誌結合大人小孩皆適合的蘿蔔蹲，不斷複誦交通號誌的刺激過程，加深大家對於號誌的印象，達到寓教於樂的成效。

縣長張麗善指出，雲林縣對於道路交通安全非常重視，並且9月1日起執行路口安全大執法，對於行人路權保障已有明顯改善，人民有正確觀念，上路才能確保安全，希望藉由道安週一系列的活動，持續推廣交通安全觀念，共同努力把縣內交通事故的發生降到最低。

雲林縣警察局交通隊組長廖添寶表示，交通事故有6成以上發生在路口，雲林縣9/1執行路口安全大執法，截至9月20日止共取締告發4041件，交通事故則有179件，造成1人死亡201人受傷，相較8月同期交通事故256件4人死亡316傷，2019年同期262件，320人受傷，已有明顯改善。

道安週宣導相關活動細節，可以在FB臉書「雲林好行_雲林道安宣導」、「雲林縣政府」等粉絲團，以及「雲林縣道安宣導團」官方網站，獲得最新訊息。提醒用路人注意交通安全並遵守規定，減少雲林交通事故的發生率，希望透過此項活動，除了加強各項道安資訊傳播外，也期望能夠有效增加民眾正確觀念及降低交通肇事率。

▲透過遊戲拿獎品，安週啟動活動小遊戲，加深民眾對於號誌的印象，達到寓教於樂的成效。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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