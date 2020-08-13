結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局致力於推動台南市機車用路人安全駕駛宣導工作，於8月13日上午在南科消防隊前空地，結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。

警方與南科各公司、廠區勞動安全承辦人近百人互動，本次宣導係希望培養種子教官，推廣至各大公司勞動安全部門，以期透過教育紮根的方法，建立以機車代步的員工正確機車安全駕駛與危險認知觀念，企盼能降低交通事故所帶來的家庭悲劇與社會成本的龐大損失。

台南市警交通警察大隊指出，年輕人及機車族群仍是交通事故高風險族群，警察局為有效宣導機車族能遵守交通規則，提高民眾參與意願及興趣，並與南科環境保護發展推動基金會、台南市交通與救援安全協會合作，運用親自「登乘車輛翻轉模擬器」實際體驗發生事故時，車輛翻轉的真實情境；並了解到正確的安全帶使用在車輛翻滾下如何保護駕駛人及乘客。

在現場同時以實際案例向與與會人員說明遵守交通規則及防禦駕駛重要性，防禦駕駛的概念不僅可以運用在駕駛車輛、也包含了騎乘機車、行走，防禦駕駛是一門提昇危險預料能力的知識，涉及人、車、路特性的了解，以提高危險預測能力，降低意外發生。

警方透過講座及戶外展演方式，達到提昇用路人危險感知能力、教導用路人正確騎乘機車的觀念，期能降低機車駕駛族群的交通事故與傷亡比例。這樣的作法，除了吸引用路人注意力、提昇參與感，更能將這些正確的駕駛習慣與注意事項內化，透過實地體驗、雙向交流，讓更多人可以在有趣的情境中，建立正確的安全駕駛觀念並提升危險感知能力。以提高交通安全宣導成效。

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