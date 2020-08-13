　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局致力於推動台南市機車用路人安全駕駛宣導工作，於8月13日上午在南科消防隊前空地，結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方與南科各公司、廠區勞動安全承辦人近百人互動，本次宣導係希望培養種子教官，推廣至各大公司勞動安全部門，以期透過教育紮根的方法，建立以機車代步的員工正確機車安全駕駛與危險認知觀念，企盼能降低交通事故所帶來的家庭悲劇與社會成本的龐大損失。

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警交通警察大隊指出，年輕人及機車族群仍是交通事故高風險族群，警察局為有效宣導機車族能遵守交通規則，提高民眾參與意願及興趣，並與南科環境保護發展推動基金會、台南市交通與救援安全協會合作，運用親自「登乘車輛翻轉模擬器」實際體驗發生事故時，車輛翻轉的真實情境；並了解到正確的安全帶使用在車輛翻滾下如何保護駕駛人及乘客。

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在現場同時以實際案例向與與會人員說明遵守交通規則及防禦駕駛重要性，防禦駕駛的概念不僅可以運用在駕駛車輛、也包含了騎乘機車、行走，防禦駕駛是一門提昇危險預料能力的知識，涉及人、車、路特性的了解，以提高危險預測能力，降低意外發生。

▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局結合「南科環境保護發展推動基金會」及「台南市交通與救援安全協會」辦理「車輛翻覆自救要領及交通安全教育宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方透過講座及戶外展演方式，達到提昇用路人危險感知能力、教導用路人正確騎乘機車的觀念，期能降低機車駕駛族群的交通事故與傷亡比例。這樣的作法，除了吸引用路人注意力、提昇參與感，更能將這些正確的駕駛習慣與注意事項內化，透過實地體驗、雙向交流，讓更多人可以在有趣的情境中，建立正確的安全駕駛觀念並提升危險感知能力。以提高交通安全宣導成效。

・解救混合肌、保濕修護一次搞定

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春暉獅子會推動監獄讀報　郭信良：認購報紙以行動表示支持

漁船違規近岸拖網　海巡強力取締函送

關聖帝君｢忠義永流世｣　 林智堅恭祝1861週年聖誕千秋

雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」　騎士成「人肉滾球」頻摔車

振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

大型車轉彎內輪差大造成重傷亡　永康警宣導行車保持安全距離

新竹水道取水口「細水逐流」環境教育展　結合藝術與科普

台南多所國中小校園設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取國教署經費改善

結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線　林右昌：體認各行各業的價值

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

春暉獅子會推動監獄讀報　郭信良：認購報紙以行動表示支持

漁船違規近岸拖網　海巡強力取締函送

關聖帝君｢忠義永流世｣　 林智堅恭祝1861週年聖誕千秋

雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」　騎士成「人肉滾球」頻摔車

振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

大型車轉彎內輪差大造成重傷亡　永康警宣導行車保持安全距離

新竹水道取水口「細水逐流」環境教育展　結合藝術與科普

台南多所國中小校園設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取國教署經費改善

結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線　林右昌：體認各行各業的價值

汪小菲突曬大S舊照：那麼美的徐熙媛　評10年婚「完美和完整不是一回事」秒刪

看到男人就露ㄋㄟㄋㄟ！　豪放汪見媽卻「秒變臉翻白眼」她看傻

美廉社700店搶5萬盒口罩！網曝店長「先打發票秒搶100名額」業者將追查

偶像韋禮安現身助陣！　蔡佩軒「藏愛意」：怕被韋太太攻擊

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

警抓山老鼠搜出500公斤珍貴樹瘤　嚇見奇怪骸骨…是被吃光的台灣黑熊

《乘風破浪的姐姐》復活名單曝光！　「被淘汰7選手」成功回舞台

補教女師中邪發狂！拖8歲童關廁所死命打...喊：你是惡靈夜夜騷擾我

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

前議員陳清景認同威力彩女得主長照理念

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

油罐車打滑　撞爛救護車

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

目標越罷韓門檻！陳其邁：想拿超過93萬票

更多熱門

相關新聞

鄭州路塔城街待轉　北市府：10幾張罰單全撤銷

鄭州路塔城街待轉　北市府：10幾張罰單全撤銷

台北市大同區鄭州路、塔城街口7月31日實施機車兩段式左轉，引發機車族砲轟，民眾甚至號召集合待轉，想藉癱瘓交通表達訴求。對此，台北市交通局12日召開記者會，強調該路口是易肇事路段，機車兩段式左轉先試行3個月再行評估，而至今開出的10幾張罰單也將撤銷。

暴雨中騎機車「如何保命」？

暴雨中騎機車「如何保命」？

林佳龍：行人看到大車「先退3步」等伊過

林佳龍：行人看到大車「先退3步」等伊過

深夜趴路肩「做110下伏地挺身」　交警問原因決定不罰

深夜趴路肩「做110下伏地挺身」　交警問原因決定不罰

逾500機車族起義「要公路總局償命」

逾500機車族起義「要公路總局償命」

關鍵字：

翻轉模擬體驗交警機車族交通安全

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面