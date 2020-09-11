屏科大美和科大注意！9月車禍高峰期...開學日警交通大執法

▲屏東縣內埔警分針對轄內兩所大學周邊道路實施交通大執法，確保學生行的安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入9月份大學開學季，也是屏東縣內埔警分局發生車禍的高峰期，內埔警為保護學生生命、身體安全，並促使養成良好用路習慣，於14日開學當天，針對大學校園周邊道路實施交通大執法，嚴加取締違規行為，籲請學生遵守交通規則。

據內埔分局統計，近3年來，每年9月份是該轄區交通事故的高峰期，分析其肇事路段，以內埔鄉壽比路居冠、台一線中正路次之、內埔鄉學人路再次之。而該分局易肇事年齡，以18至24歲發生交通事故居多、25至34歲次之，兩者佔了所有交通事故近半，約佔47.58％。肇事前3大原因，分別是未注意車前狀況、未戴安全帽及闖紅燈，

內埔警方說，9月為轄區內屏東科技大學、美和科技大學兩所大學開學季，其中大一新鮮人又多為剛滿18歲，取得駕照的道路新鮮人，為有效防制交通事故，保護學生安全，同時養成「首駕族」遵守交通規則的良好習慣，該分局計畫在14日開學日，針對校園周邊道路實施交通大執法，全力取締違規行為。

分局長蔡耀順呼籲，多數大學生都是第一次離鄉背井異地求學，為了不免家人擔心，更因注意自身安全，而交通安全是其中一環，借由警方實施交通執法，期許學生能更遵守交通規則及路權觀念，確保交通安全。

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