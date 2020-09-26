大學新生周「開趴」爆發疫情　英法迎來單日最高確診紀錄

▲法國與英國迎來單日最多確診的紀錄。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

歐洲入秋後已經開始第二波新冠感染潮，英國和法國24日分別迎來單日最高確診的紀錄，其中法國單日就檢測到16096人確診新冠。西班牙的情況也同樣嚴峻，在25日就增加新的12272人病例，讓衛生部長伊拉（Salvador Illa）公開表明，政府正考慮「全面封鎖首都」，「我認為馬德里（Madrid）接下來幾周不會太好過，我們需要為此採取行動。」

英國公共衛生局（PHE）在推特上指出，現在死亡人數已經來到41902人，冠絕歐洲其他國家，而新增的單日6634病例更是過去新冠疫情史上最多的一次，「這是很明顯的訊號。各個年齡段的確診率都在上升，而住院和重症監護室的入院率也在飆升。」

▲儘管疫情嚴峻，民眾仍安坐在倫敦滑鐵盧區（Waterloo）的酒吧裡，對防疫毫無應對。（圖／路透）

自歐洲決定重新開放學校後，許多感染潮也因此悄悄地在校園爆發。一間瑞士最富盛名的酒店管理學院便是受害者之一，共計2500名學生分別在舉辦多場派對、酒會後，被檢測出11例確診，不得不強制全部學生需要接受隔離。

另外幾所在蘇格蘭的大學，如格拉斯哥大學和威廉王子的母校聖安德魯斯大學，因為舉辦「新生周」（Freshers' Week）的活動，也引起新冠病毒在校內蔓延，導致總共逾百名學生確診。法國政府日前公布數據，目前有約22%的新冠集中感染事件都發生在校園裡。

▲法國巴黎上百名餐廳、酒吧經營者相聚抗議，政府未經人民同意就限制自己不得於晚上10點後營業，大幅影響生計。（圖／路透）

英國嚴重的疫情也導致民眾瘋搶日常生活用品。零售商巨頭特易購（Tesco）宣布，將實施對麵食、衛生紙、抗菌濕紙巾等必需品的購入限制，避免民眾現在過度搶購讓來年春季時物資短缺，。

巴黎政府21日宣布，為防堵第二波新冠疫情，強制規定所有酒吧在10點不得營業，引起上百名民眾聚在市政府前抗議。歐盟公共衛生專員警告，「歐洲正處在應對的岸波浪潮的『決定性』時刻，現在所採去的行動將影響未來數月的嚴重性。」