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南寶樹脂供貨商爆內鬼！業務員閃辭...追出賤賣原料轉手海削

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▲▼ 公利洋行內鬼背信案前員工王吉勝10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲公利洋行王姓前業務涉嫌賤價買走公司產品，再以高價轉賣南寶樹脂牟利。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

為全球知名鞋廠提供膠製品的南寶樹脂，2年前向公利洋行訂購塗料產品，公利洋行王姓業務卻涉嫌勾結外人，先以超低價買走塗料，再轉賣給南寶，藉此賺取差價上百萬元，王姓業務離職後，公司檢查電腦發現產品遭轉賣的相關資訊，怒控王男涉嫌背信，刑事局25日約談王男等人到案，經檢察官訊後諭令王男等3人各以10萬到5萬不等交保。

檢警懷疑，王男是在2018年任職公利洋行期間，得知南寶有意購買台利B-66通用樹脂，公司報價每公斤200多元，見有利可圖，王男找上柯姓友人，再外面借用其他公司名義，先以每公斤100多元的低價買走B-66，再層層轉賣1萬8千公斤給南寶，王男等人從中獲利上百萬元。

後來王男離職，把公司配發的筆電繳回，公司檢查發現王男留在電腦內還留著買賣價額估算等資訊，才發現竟然養老鼠咬布袋，到刑事局提告，檢察官25日指揮警方約談6人到案後，諭令王男和柯男分別以背信罪嫌，各交保10萬元，令台利洋行鄭姓經理5萬元交保。

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