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資深媒體人李艷秋家族爆爭產　因1個「貪」字被胞兄告上法庭

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▲▼李艷秋。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

▲媒體人李艷秋被胞兄控告公然侮辱，檢察官處分不起訴。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人李艷秋母親過世後，遇到手足爭產的家務事，哥哥李金水不滿被李艷秋在法庭上說「貪婪」涉嫌妨害名譽，李艷秋親自出庭向檢察官解釋，自己只是說了1個字「貪」，並解釋為何要這樣形容哥哥，台北地檢署調查認為，事發在不公開審理的法庭內，不構成公然侮辱，24日處分不起訴。

李艷秋20年前主持教育性電視節目《每日一字》，因為字正腔圓與笑容甜美，在短短幾分鐘內，為觀眾介紹字詞，而成為家喻戶曉的華視當家主播，後來與丈夫李濤在TVBS陸續開播多個談話性節目，近年淡出螢光幕，仍不時會針對時事發表評論文章。

2019年間，李艷秋的哥哥李金水為了過世母親留下遺產，狀告李艷秋和其他手足，請求台北地院新店家事法庭判決分割遺產，李艷秋2020年初到法院出庭時，不斷數落李金水，李金水不滿被說「很貪婪」，另外到台北地檢署控告李艷秋涉嫌公然侮辱。

據了解，李艷秋日前接到北檢傳票後，戴著帽子、太陽眼鏡親自到案表示，自己只用了1個字「貪」來形容哥哥，並不是2個字的「貪婪」檢察官調查後，並沒有評判李艷秋說「貪」字是否合宜，僅以當時事發在不公開審理的家事法庭內，沒有公然侮辱問題，因此處分不起訴。至於李家兄妹爭產官司，因相關房產位於桃園中壢區，已經由法官裁定移轉桃園地院審理。

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