名醫遭控私收女病患32萬紅包「整形失敗」　檢：交往中資助非詐欺

▲整形名醫黃慧夫接受病患資助借貸遭控詐欺，檢察官調查後處分不起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台大整形名醫黃慧夫去年才從被控醫療過失案件中洗刷冤屈，獲得無罪判決，今年又被鍾姓女病患指控，涉嫌私下收紅包約32萬元，卻整形失敗，涉嫌詐欺、背信、醫療過失等罪，其中詐欺、背信等部分，檢察官調查認為，案發當時2人正在交往，鍾女見黃醫因官司纏身所以藉錢資助，因此處分不起訴；醫療過失部分則另案偵辦中。

黃慧夫於2008年任職亞東醫院時，替車禍受傷的李姓少年動手術，不料少年轉院後，因右小腿缺血性壞死被迫截肢，黃一度被依業務過失重傷害罪判刑4年確定，2019年高院裁定再審才獲平反，黃慧夫獲得無罪清白。

但黃面臨的官司並未結束，鍾姓女病患另外提告指控，她2017年間，到台大找黃慧夫求診，並接受下巴塑型、抽指等醫美手術，除了醫院診療、手術費外，鍾女還另外依黃的要求，到2019年為止，陸續付了32萬元紅包給黃醫，結果鍾女覺得手術失敗，造成她的鼻子歪掉等後遺症，還在病歷上偽造她曾出過車禍的假紀錄。

黃慧夫到案否認私下收病患紅包，辯稱他和鍾女曾是男女朋友關係，鍾女當時知道他因冤案纏身，有經濟困難，所以藉錢資助他，檢察官調查通聯簡訊、台大病歷等資料，認為2人當時確實在交往，鍾女也表示，每次都有被告知支付的手術費用金額，黃也都有照實向醫院、主管機關申報手術、診療費用，連車禍紀錄都是黃女自己口述後記在病歷上，因此認為黃被控詐欺、背信、偽造文書等部分罪嫌不足。

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