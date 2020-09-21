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業務偷開寄賣賓士撞傷人肇逃恐賠百萬　吊銷駕照不得再考讓他崩潰

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記者陳豐德／新北報導

三重區中山橋匝道處20日一輛賓士車失控自撞路邊護欄後，波及一旁的機車騎士，肇事的駕駛在警方到場時已經逃逸，經調閱監視器後鎖定一名車行業務劉姓男子（39歲），發現他偷開別家公司寄賣的賓士車，辯稱因為太緊張才會逃逸，警方訊後依照肇逃、公共危險、傷害、毀損等罪嫌送辦，並吊銷駕照不得再考領，賓士的高額維修費用也會讓劉男相當頭痛。

▲▼業務偷開賓士撞傷人還肇事逃逸被警方在淡水逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲業務偷開賓士撞傷人還肇事逃逸被警方在淡水逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，肇事的白色賓士轎車E200新車要價約269萬元，經過中山橋三重往新莊方向匝道處時，卻在中興北街出口自撞水泥護欄，強大的撞擊力把水泥塊撞裂，賓士車頭右前方車身鈑金嚴重破損，引擎蓋變形，連車輪也噴飛不見。當時正好有一輛機車行經，遭賓士波及擦撞，導致37歲的李姓男騎士全身擦挫傷，所幸送醫無大礙。

警方獲報趕抵時，發現賓士駕駛已經先行逃逸，經調閱賓士車牌查出他是登記在一家已經歇業的公司名下，深入追查才發現，賓士是交給一家中古車行寄賣，警方循線20號晚間11時許在淡水將劉姓業務逮捕歸案。

劉男坦承確實有偷開車行的賓士並肇事，但辯稱是因太過於緊張，才沒留在現場關心車禍受傷的被害人，且無酒駕情形，訊後依照違反刑法肇事逃逸、公共危險（妨害往來安全）、傷害及毀損等罪嫌將劉男移送新北檢偵辦；另劉嫌違反道路交通管理處罰條例部分，將予以處罰新臺幣9,000元罰鍰，並將吊銷駕照，不得再考領；加上賓士車損嚴重，日後的維修費用恐上看百萬，將讓他後悔莫及。

▼賓士凌晨在台1線高架道路上失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼賓士凌晨在台1線高架道路上失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▼機車騎士無端遭波及。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼賓士凌晨在台1線高架道路上失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼賓士凌晨在台1線高架道路上失控自撞。（圖／記者游宗樺攝）

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