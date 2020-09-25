進駐微風南山失利拆夥　知名「MLD台鋁」董座被控侵占200萬花瓶

▲MLD台鋁董座宋宸鏞去年進軍微風南山失利，還被公司指控涉嫌侵占200萬元的花瓶。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

高雄人氣商場「MLD台鋁」董事長宋宸鏞去年4月和聯上集團董事長蘇永義合夥，以都會生活公司進駐台北微風南山，但後來營運不如預期拆夥，都會生活公司清查發現，宋和妻子以公司名義買了丹麥 Georg Jensen的2百萬花瓶，涉嫌侵占，最後宋妻將花瓶歸還，雙方和解，台北地檢署25日處分不起訴；宋另外被控侵占多幅畫作，正由高雄地檢偵辦中。

都會生活公司和微風南山簽約經營4樓商場，並在2019年4月1日引進étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶、悅品擺酒等3家餐廳品牌，但3間餐廳卻在5月31日起就停止在微風南山的營運，閃退訊息一度震撼百貨餐飲市場，都會生活股東臨時會，解除宋宸鏞的董事長職務。

之後都會生活提告指控，和江姓妻子涉嫌侵占公司購買的2百多萬元Georg Jensen花瓶，以及多幅畫作，其中花瓶部分由台北地檢署偵查時，宋並未出庭，但宋妻出庭表示，花瓶從一開始就被送到家裡，之後一直沒有拿到公司去，在得知是公司資產後，已經發存證信函告知都會生活將歸還。

最後宋宸鏞夫妻和都會生活就花瓶部分達成和解，台北地檢署針對此部分案情處分不起訴，至於宋被控侵占畫作部分，另案由高雄地檢署偵查中。

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