王正坤北醫大EMBA　發表企業經營全球影響力

▲台北醫學大學邀請北醫企業家校友藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，演講企業經營全球影響力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北醫學大學企業家暨校友國際趨勢論壇及生技EMBA五周年慶，9月19日下午於台北醫學大學國際會議廳舉行，邀請北醫企業家校友藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，演講企業經營全球影響力。

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王正坤醫師以「立足台灣、放眼世界」為主題，分享醫療產業與診所如何在國際競爭當中脫穎而出，如何在高成本的醫療環境當中維持獲利，繼續維持醫院與生技公司的營運。

台北醫學大學創校60年，培養很多傑出校友，校友紛紛成為醫院院長、董事長、政府部門首長、教授與企業家。今年英國《泰晤士報》高等教育世界大學排名公告，台灣大學進入百大，全球排名第97，台北醫學大學則以全球排名303，綜合指數排全台第2，僅次於台大。

北醫大公共事務處與管理學院生技高階EMBA舉辦這次論壇，邀請傑出校友演講企業經營全球影響力，包含醫學系的藝群醫美集團總裁王正坤、牙醫系的馬來西亞拿督陳榮洲、醫技系的保吉生化學董事長簡承盈。此次論壇由北醫吳介信副校長、何弘能總顧問、EMBA許怡欣主任、公共事務處蘇維文處長與科技部陳宗權主任秘書等人主持與演講，並於晚宴邀請衛福部陳時中部長蒞臨指導。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與長榮大學企管博士班老師，王正坤演講「立足台灣、放眼世界」，以藝群醫美集團為例，如何從一家診所發展成為全國7家連鎖的藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，整個策略形成的過程，與每次遇到問題的戰術運用。

王正坤醫師指出，「立足台灣」部分，醫美診所要能夠立於不敗之地，要謹守醫術的核心價值，不要迷失在大量的行銷活動當中，因為患者的眼睛是雪亮的，當患者被廣告吸引來看診，可是卻遇到醫術不好的情況下，患者會大量流失，這些患者都只是一次性消費，以後不會來第2次。所以醫美診所必須加強診所內部的醫學教育訓練，每週開課，每天勤讀醫學論文，擁有龐大的醫學知識，預防醫美的副作用，持之以恆，終身學習。並且形成企業的誠信文化，每一位員工都不可以為了業績而欺騙患者。有了醫術與誠信，患者自然會產生「口碑行銷」，為診所帶來更多的客人，藝群醫美集團就是採用這種蹲馬步的方式來慢慢茁壯成長。

關於「放眼世界」的部分，分成吸引外國病人來台灣接受治療的國際醫療，與輸出醫學知識到其他國家指導外國醫師的課程。吸引外國醫美觀光醫療客人到台灣來的方式，可以打出台灣高水準醫療品質的優勢，跨領域結合政府部門與旅行社，搭配各國語言文化，提供便利的機場海關流程與落地接送，醫院健檢與治療，術後照顧與服務，預防醫療糾紛等風險。而台大醫院與其他醫學中心則大量輸出醫學知識到其他國家，指導更多外國醫師，讓許多外國醫師拿到台灣的受訓文憑，打響台灣醫療名聲。藝群醫美集團總裁王正坤醫師結合管理理論與實務，跟在座貴賓分享經驗，期待台灣醫療產業可以採用團體戰，一起維護高品質，一起打進世界盃。

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