他砸千元買「AI智能哈士奇」！給愛犬當玩伴...開箱驚見真相傻了

▲原PO看到臉書商品廣告，下單購買「純手工AI智能仿真寵物狗」，想說給自家狗兒當玩伴。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

新竹一名男網友18日在臉書上看到「純手工AI智能仿真寵物狗」，心想買給自家狗兒當玩伴，立刻花近千元下單購買，怎料收到貨才發現，這根本是夜市賣1、200元的電動娃娃，跟廣告上的照片簡直差了十萬八千里，明顯有詐欺嫌疑。

原PO在「爆料公社」發文表示，他日前在臉書看到一家名叫Ingshoptw商店的贊助廣告，從中可見一隻寵物狗娃娃活靈活現，不僅面部激似哈士奇，還會回應主人手勢，標榜「純手工AI智能仿真寵物，讓生活充滿樂趣！+400可得第二個」。

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▲▼實際開箱後，原PO徹底傻眼了...（圖／爆料公社）

原PO信以為真，花了近千元買下一隻「AI智能仿真寵物」，怎料貨到一拆開，才發現是粗糙的絨毛布娃娃，完全跟AI擦不上邊，「根本是夜市裡賣1、2百塊，邊走邊叫連直線都走不好的機器，結果一隻賣快一千元」。

原PO氣憤表示，廣告與實際商品差很大，根本欺騙消費者，更可惡的是，「我去賣場底下留言問要如何退費，（商店）直接把我黑名單，果然是詐騙，請大家不要再上當去購買了！」

許多網友看完紛紛表示，「不意外，臉書購物10賣9騙，剩下那個是爛」、「搞不懂臉書有沒有在審核，為何這種騙人商品都能買贊助擴散」、「之前踩過雷…後來再也不在臉書買東西」、「先問能不能退款，就知道是不是詐騙了」、「這種來源不明的店家最好不要買」。

▲「高智商純手工仿真寵物狗」要價949元，卻無法退貨。（圖／爆料公社）

事實上，刑事局先前就曾公布臉書「假廣告特徵」，第一，廣告商品與事實不符，而且差異大到足以引起一般大眾錯誤認知或決定；第二，售價明顯低於市場行情；第三，永遠有倒數不完的促銷結束時間；第四，通常免運費，都號稱有7天鑑賞期，但只提供貨到付款。

刑事局提醒，這類詐騙公司通常無地址、電話，僅開放網路詢問，提供填表單等簡單方式購買。如果下單，民眾通常會收到與網頁刊登不符的劣質仿品，事後連繫不上客服人員，也無法順利退貨，提醒民眾還是要睜大眼睛，避免受騙上當。

▲臉書商品詐騙層出不窮，刑事局曾製作懶人包，供民眾判別。（圖／刑事局）

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