手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

記者邱中岳／台北報導

知名四星飯店驚爆偷拍風暴！有女員工出面泣訴指控，飯店協理涉長年利用權勢性騷、偷拍女員工，連內部開性平會追究都沒在怕，且直接將手機打光從女員工裙底伸入，甚至還拉開裙擺猛拍，行徑囂張至極。

女員工開記者會指控，飯店一名協理涉嫌於2016至2017年間，利用權勢性騷擾女同事，甚至偷拍裙底風光，時間長達2年之久，且幾乎一半以上的女同事都慘遭毒手。

▲飯店協理被控涉利用職權長年性騷女員工，甚至手機打光偷拍裙底，遭蒐證拍下犯案過程。（圖／畫面翻攝每周一砲）

女員工表示，但協理靠著高層支持，之前內部展開調查的性平會雖予處分2支大過並扣薪，但協理仍繼續惡行，事後有些女員工又透過關係告知董事長，但董事長卻擔心事情擴大，還是把事情壓下來，讓女性員工心理壓力超大。

女員工指出，該名協理常穿帶有魔鬼氈的鞋子，並疑在鞋子裝上偷拍器材，有同事反映曾看過協理鞋子會「閃燈」，涉藉著女員工在忙碌時，將腳伸進裙底偷拍。

▲飯店女員工不滿遭協理性騷擾甚至偷拍，透過市議員徐立信出面控訴。（圖／記者邱中岳攝）

女員工表示，多名被偷拍的女同事因擔心舉發內情會失去工作，不敢出面指認，另協理也曾將2名女員工叫到沒有監視器的地方，雙手捏2人臉頰。也有新同仁剛進公司，不知道協理會偷拍，看到協理不自然伸腳，還以爲他中過風，事後得知原來涉偷拍，直呼：「實在是太噁心了！」

該飯店公關回應指出，這是多年前的案件，公司當初就有懲處，後續就沒聽到有偷拍情事。中山警分局偵查隊副隊長闕育任指出，目前尚未接獲報案，但就蒐證畫面及相關說法陳述，本案恐涉及妨害秘密、性騷擾等罪嫌，屬告訴乃論，希望被害人能夠踴躍出面，警方也將依法積極查辦。

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