稱研發牛樟芝新藥⋯3人涉詐西門町店面富豪3億 法院無保請回

記者羅志華／台北報導

綠興國際公司吳姓、展霖生化陳姓2位負責人，涉嫌自2014年10月起，佯稱與台北醫學大學簽約研發牛樟芝新藥技術，向在西門町擁多戶店面、身價達上百億的吳振隆詐騙3億元，檢方聲押吳、陳，及另名徐姓中間人，北院25日裁定3人無保請回。

▲綠興國際吳姓負責人，涉嫌藉研發牛樟芝新藥詐騙，北院25日裁定羈押禁見 。（圖／記者劉昌松攝）

吳、陳2人於2014年10月間，透過友人認識吳振隆後，佯稱已向北醫「生化學科」簽約合作新藥開發，並在Line傳了兩張「合作意向書」。

吳振隆相信2人，至2016年陸續投入超過3億元，卻遲遲看不到成果，懷疑之下查證，才發現北醫根本沒有生化學「科」，只有「系所」，趕緊向調查局舉報，檢調於24日兵分5路，搜索吳、陳等4名詐欺嫌疑犯，以及2位證人到案說明，訊後向法院聲押吳、陳2位公司負責人，及徐姓中間人。

吳振隆以服飾業起家，之後跨足媒體產業，現為HBO代理商永鑫多媒體董事長，俊貿國際公司董事長，於2016年時將台南新永安有線電視賣出後，手握數十億現金，並在2017年初，砸下22億元買下西寧南路好樂迪大樓，除在西門町擁多戶店面外，2020年2月間，又以全額現金買下北市信義區、《聯合報》舊址改建的「聯合大於」25樓戶，身價達上百億。

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