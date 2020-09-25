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陸「警局副局長」騙走小三64萬！　全部上繳給老婆：我工作賺的~

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▲原本脾氣暴躁的同事，交了一個溫柔的男友後整個人都輕聲細語了起來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他騙走小三的錢，全部給老婆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇鎮江市一洪姓女子近日報警稱，被同居2年的許姓男友騙財騙色。據悉，許男自稱公務員，更是副局長，同居期間不斷向女友索要錢財，累計金額15萬人民幣（約新台幣64萬元）。之後，他更將騙來的錢每月微信轉帳給老婆，並聲稱是工作所得。

據《看看新聞》報導，前不久，鎮江市公安局新區分局丁卯派出所接到洪女報警，她氣瘋詳述，自己被同居男友騙了。

警員趕到現場後瞭解到，洪女2017年與許男通過微信相識，相處一段時間後，兩人感情迅速升溫，並於2018年5月開始同居，同居了整整2年；期間許男都對自稱是公務員，是警員，更於2020年1月份開始自稱是鎮江市某一分局的副局長。

據悉，洪女原本已經結婚，為了與許男在一起，2018年與前夫離婚。同居2年裡，許男先後向女友索要錢財，以各種名義索取，加在一起有15萬元。

因男友不斷索要錢財，洪女也曾對他的真實身分產生過懷疑。但他為了要穩住女友的情緒，甚至網購了兩套假警服，買到假警服之後，立即與對方見面，然後獲得了徹底信任。直到今年9月份，洪女到男友聲稱的工作單位核實無此人後，這才報了警。

經查，許男今年55歲，鎮江本地人，無正當工作。而且，他也有自己的家庭，並沒有和老婆離婚，騙來的錢，大部分每月都以微信轉帳的形式轉給老婆，並且聲稱這是自己在外工作所掙的工資。

目前，許男因涉嫌詐騙罪已被逮捕，案件還在進一步審理當中。

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