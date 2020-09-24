北市警局中秋禁駐地烤肉＋不邀外人！基層怨：徐國勇曾支持怎變塑膠

▲北市警局規定駐地不能烤肉，不要邀請外人，但大直所2019年烤肉被檢舉，內政部長徐國勇還親自到場打氣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中秋節烤肉已經是台灣全民運動，但北市警局卻要求轄下個分局、派出所不得在駐地內烤肉，要烤肉要另闢他處，更提出2不政策，「不要邀請外人」、「不要在駐地內烤肉」，讓北上打拼的基層警員無奈：「這樣根本沒團圓的感覺」。

據悉，北市警局憂心中秋節在駐地烤肉，造成民眾檢舉進而演變成觀感不佳，9月間在北市警局週報會議，「提點」各分局、派出所，不得在駐地內烤肉，甚至還說「儘量」不要邀請外人。

基層同仁聞訊感到相當訝異，直言「警察工作幾乎沒有休假」，有時候中秋節也無法返鄉與家人一起團圓，只能靠著派出所、分局舉辦的「中秋聯歡烤肉會」一解鄉愁。

而且在駐地內只要選擇其他空地或者頂樓烤肉，不會影響派出所運作以及同仁執勤，休假的同仁也可以將烤好的食材與同事分享促進感情，但改成不能在派出所內烤肉，根本就刻意刁難，讓大家不能聯歡同樂。

有所長指出，2019年中秋節，大直派出所曾因烤肉被檢舉，事隔一天內政部長徐國勇層親自前往大直派出所打氣，更體恤無法返鄉的警察同仁，強調派出所舉辦烤肉並無不當。

另名所長則無奈道出，當時北市長柯文哲擔任台大醫生時，也曾與轄區仁愛路派出所交好，甚至曾經參加過烤肉活動，難道內政部長與北市長都是「外人」。

更有巡佐說道，平時與鄰里長要保持良好互動，中秋節烤肉就是很好的機會，甚至有些交好的議員也會親臨現場，但這樣是要把鄰里長、議員當外人拒絕嗎？

市警局則回應，駐地烤肉因有油煙，影響鄰居及辦公，且因應疫情，才會請同仁不要在駐地烤肉，惟並未禁止同仁以其他方式舉辦慶祝中秋活動。

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