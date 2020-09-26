南韓防疫大出包！224人接種「品質疑慮」流感疫苗　幼兒園感染增

▲南韓首都圈幼兒園、療養院仍出現零星群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情又終於回復趨緩，單日新增病例重新回歸2位數！然而即便如此，仍無法調以輕心，因為療養設施、幼兒園皆出現零星群聚感染案例；且先前南韓防疫當局在運送流感疫苗過程中出現疏失，造成至少224人施打品質出現疑慮的流感疫苗。

根據統計，截至26日0時為止，南韓今（26）日上午9時30分共通報61起病例，與前日相比減少53例，其中49例為境內感染、12例為海外感染；目前南韓共累計23516例確診、399例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增39例（首爾佔25例、京畿道佔13例、仁川佔1例）。

首爾市冠岳區「愛之樹幼兒園」（사랑나무 어린이집）從23日出現首例確診者後，至今已累計6例；京畿道安養市某音樂學院從22日起出現首宗確診後，至今已累計達11例。

首爾市道峰區「Yemaru日照中心」（예마루 데이케어센터）累計18例；首爾市東大門區聖經聚會累計18例；首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」（대우디오빌）累計46例。

▲南韓防疫當局在流感疫苗運送、保管過程中發生嚴重疏失，造成疫苗品質受損。（圖／達志影像）

另外，為避免入秋後新冠肺炎與流感病毒同時流行，南韓政府首先針對產後6個月至年滿18歲的嬰幼兒與青少年、孕婦、62歲以上老年人等1900萬名民眾優先開放免費施打流感疫苗；然而與南韓政府簽約提供1259萬劑疫苗的藥廠「神聖藥品」（신성약품，暫譯）卻在配送疫苗過程中，發生冷凍車車門大開、藥品散落一地等嚴重疏失，使得流感疫苗暴露於常溫中，品質可能出現毀損。

對此，南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）昨（25）日召開記者會坦承疏失，表示品質出現疑慮的流感疫苗已流入首爾、釜山、全羅南北道，且至少超過224人完成接種。

而鄭銀敬也宣布從該日下午起，重新開放12歲以下兒童與孕婦免費流感疫苗接種，並表示重新開放接種的疫苗為各醫療機關先前向政府所訂購的，與「神聖藥品」無任何關係。

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