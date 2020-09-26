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駐法代表處2員工確診新冠肺炎　領務櫃檯暫時關閉14天

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▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

法國第二波新冠肺炎疫情日趨嚴峻，單日確診數不斷創新高。外交部25日指出，我國駐法代表處有2名職員9月中旬出現輕微發燒與咳嗽，隨即在家休養並遠距辦公，並於25日及26日分別確診新冠肺炎。另外，為維護駐處同仁及公眾健康，外交部同時暫時關閉駐法代表處領務櫃檯14天。

外交部說明，該兩位確診同仁目前已無症狀，但仍持續採行居家遠距辦公，需要取得檢測陰性報告，並獲醫師同意後，才可返處上班，且進行自主健康管理7天。

此外，與上述確診同仁在相同辦公室的一位同事，因上班期間均全程佩戴口罩，目前並無症狀，未來倘有任何異狀，將憑醫囑進行採檢，並隨即進行相關檢疫措施。

外交部強調，由於法國疫情仍不穩定，目前當地確診病例有上升趨勢，為維護駐處同仁及公眾健康，駐法代表處除持續採取包括全程佩戴口罩上班、加強消毒等防疫措施外，該處自即日起將實施分組、分流上班14天，同時暫時關閉領務櫃檯14天，屆時將視疫情發展調整，並隨時對外公布。

外交部提醒，這段時間有需要辦理領務的當地國人，建議可先透過電話聯繫該處安排。

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