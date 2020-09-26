成醫醫師駐診郭綜合　病患享有醫學中心醫療品質還能享健保優惠

▲成大醫院由心臟血管科主任趙庭興教授領軍，駐診支援合作經營的郭綜合醫院心臟科下午門診，既更方便原社區民眾就醫，還可省分級醫療的部分負擔優惠240元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院由心臟血管科主任趙庭興教授領軍，駐診支援合作經營的郭綜合醫院心臟科下午門診，既更方便原社區民眾就醫，不須往醫學中心去，即能就近由教授級醫師看診照護，還能享有分級醫療的部分負擔優惠，一次省下240元。

趙庭興教授表示，他在成大醫院門診的病人，如果是三高患者，或是單純穩定心律不整等病情相對簡單而穩定者，他會詢問其居住地，如與郭綜合醫院有地緣性，基於讓病人免於奔波，會建議病人轉至他在郭綜合的駐診時間，由他持續醫療與照護，符合分級醫療的健保政策，同時也避免著重在急重難罕醫療的醫學中心過度擁擠。目前成大醫院門診「掛號費＋部分負擔」為570元，郭綜合醫院則為330元，就診費用一次相差240元。

趙庭興教授表示，郭綜合心臟內科除現有3位主治醫師外，原有2位來自成大醫院的兼任主治醫師，8月起再增加4位兼任主治醫師，讓心臟內科的門診時段更完整，中西區、安平及南區就醫的民眾不須一定往成大醫院跑，一樣由成大醫院的醫師診療，病人會優先於郭綜合執行治療，必要於醫學中心才能處理時，則會轉回成大醫院，兼顧治療需要與病人方便性，同時還能享有轉診的部分負擔優惠。

郭綜合醫院心臟內科門診從8月起，新增成大醫院醫師駐診共4診：1、週一下午：趙庭興教授，專長：心導管檢查及介入性治療、高血壓、心臟超音波、心臟重症加護。2、週二下午：劉嚴文副教授，專長：心臟血管疾病、心臟超音波檢查、心導管檢查及介入性治療、幹細胞研究。3、週三下午：黃鼎鈞醫師，專長：心律不整，傳統及高階複雜心律不整電燒治療，心臟節律器、體內去顫器、心臟再同步治療置放手術，心導管介入治療，洗腎廔管介入治療。

4、週五下午：黃成偉醫師，專長：複雜心血管及等周邊血管導管介入術。

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