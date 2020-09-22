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私密處發炎「給男醫內診尷尬炸」　過來人曝真實感受：溫柔又無痛

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▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲私密處發炎求助男醫師，不少女網友怕尷尬！（示意圖／記者田暐瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天悶熱，加上褲子穿太緊，容易讓女孩們的私密處發炎！一名女網友臉脹紅透露，日前去看婦科醫師，好奇與朋友聊到「敢不敢給男醫師內診」時，身旁朋友都直言不敢。討論文曝光後，不少過來人回應，除了在意醫師問診細不細心外，更在意內診時的感受，「遇到的男醫生很溫柔 女醫生反而態度很差！」

一名女網友在PTT羞羞臉表示，最近因私密處反覆發炎，只好求助婦產科醫師，恰好某次聚會上，原PO與閨蜜們聊到類似話題，好起討論到「看婦產科可不可以接受男醫師？」

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一派直言無所謂，不過另一派堅持無法給男醫師看私密處，而原PO認為，「如果是看一般超音波檢查的話倒是還好，但如果要看私密處的話，還是覺得女醫師，比較不會這麼尷尬」，因此好奇女孩們的想法？

文章貼出後，引發網友們熱議，「習慣去的那家是男的老醫生，沒有什麼好尷尬的 他們都看過幾百幾千個人了」、「想想看他一天看那麼多人，又看了那麼多年，除非你長的跟別人不一樣啦，不然我覺得對醫生來說都沒差吧」、「這個真的是未婚才會有的討論欸，生小孩以後，基本上就是醫生好就好，然後其實內診不尷尬啦，通常是會有個小簾子遮住，然後旁邊一定有ㄧ位護理師陪同」。

▲▼會在意婦產科醫生的性別嗎？（圖／翻攝PTT）

▲網友刷一排大讚男醫師比較溫柔！（圖／翻攝PTT）

有過來人分享，反而給男醫師內診後，就回不去女醫師了，「男醫師比較溫柔，女醫師好像比較粗魯」、「男女醫生都有看過，覺得有時候男醫師反而更仔細溫柔」、「個人遇到的男醫比女醫溫柔超多，都不會痛」、「第一次去婦產科挑了女醫，結果脾氣差到我馬上暗自決定下次要換醫院，後來去另一家的男醫師就溫和很多」、「遇過老女醫很兇 ，聽到我有過性行為還鄙視的，最後根本隨便看看開藥」。

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