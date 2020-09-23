摸胸護理師不成改抓胸　名醫抝幫她按摩治療仍判刑10月

▲洪姓醫師2度襲胸護理師，二審判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市聯合醫院陽明院區洪姓醫師，涉嫌利用指揮護理師更改醫令的機會，從後方肩膀從上對下要抓她胸部，護理師驚覺閃開，醫師改從護理師背後，從腋下伸出雙手抓胸。護理師大叫「醫生你不可以這樣」，醫師才假裝伸懶腰離開。一審將醫師判刑10月，案經上訴，醫師賠償護理師達成和解，高院二審23日駁回上訴，但宣告緩刑3年的自新機會。可上訴。

洪姓醫師除了在陽明院區任職外，也在著名的民間連鎖診所中看診，由於他在治療糖尿病患者有顯著成效，更經常上電視談論相關病情。而本案判決指出，案發於2017年6月5日上午門診結束後，在醫院的診間內，指示護理師小陽（化名）坐在診間電腦前，協助修改患者醫令。

醫師見有機可乘，對小陽說：「你看起來很累，我來幫你按摩。」小陽拒絕，但醫師仍走到小陽背後，站在小陽後面幫她按摩，小陽再說「不用。」，但醫師仍繼續按摩，並藉機將兩隻手從肩膀摸下來抓小陽胸部。小陽當下閃躲讓醫師的手離開胸部後，繼續打電腦；但醫師竟不罷手，又走到小陽後面從背後將雙手從腋下伸出，抓小陽胸部，2次間隔不到2分鐘。小陽惱怒，大叫「醫生你不可以這樣」，醫師才假裝伸懶腰離開。小陽更氣，說「這樣不行。」隨即離開診間，並傳訊息告知自己的丈夫。

小陽提告，醫師被依照《性騷擾防治法》提起公訴。一審法院審理時，醫師否認襲胸，辯稱當天門診結束後，只剩他一人留在診間，小陽當時不在場。但法院根據監視器畫面，認定2人確實在門診結束後，都留在診間。醫師再抝，辯稱當時確實沒有調戲護理師，小陽指訴不實。

但法院傳喚護理長、小陽丈夫等證人，認定小陽確實因被醫師襲胸，情緒崩潰大哭，另外根據醫師與小陽間的通訊軟體Messenger對話紀錄，法院認定醫師確實襲胸2次，一審法院將醫師判刑10月。案經上訴，二審高等法院審理時，醫師認罪，並積極與小陽道歉、協商，達成和解。二審因此駁回上訴，但宣告醫師緩刑3年的自新機會。可上訴。