女告暖男醫性侵！通聯紀錄親子鑑定不敵Google Maps...真相揭

▲女病患控告暖男醫師涉性侵，還提出親子鑑定等證明。（示意圖與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中部某大型教學醫院分院的身心科醫師被控涉嫌在今年初性侵病患A女，A女還拿出日文親子鑑定，指控醫師已經讓她懷孕，還希望跟醫師當面對質，但是醫師拿出自己的GSP定位，證明自己不可能在A女所說的時間出現在「案發地」，台北地檢署檢察官查出，A女根本沒有懷孕，14日處分醫師涉性侵部分不起訴，另起訴A女涉嫌誣告等罪。

這名被控性侵的男醫師現在是中部大型醫院的兒童身心科主任，個人臉書常發表照護病患的心得與建議，也會幫忙推廣公益活動，分享醫療新知、好書推薦，暖男形象受到病患與家屬信任，卻被病患A女指控，在2020年初，在台北某處對她性侵。

醫師挨告後無奈表示，早就覺得A女舉止有異，為了避免誤會糾紛就沒再為A女看診，醫師並拿出自己手機在Google Map上的定位紀錄，證明A女指控性侵的那天，自己一直都在嘉義地區，完全不在台北，檢警也調閱相關監視器畫面，沒看到A女或醫師出現在案發地點的行蹤。

但A女為了和醫師有進一步互動，面對指控遭拆穿，仍不死心，再拿出通聯、簡訊證明2人相約見面過程，還有1份日文親子鑑定，證明自己已經懷有醫師的孩子，希望能和醫師見面對質，但檢察官向電信公司調閱A女通聯，發現A女拿出的簡訊紀錄完全是假的，醫院也回函表示，從未檢查發現A女懷孕。

檢察官查出A女接連變造證據誣陷醫師後，處分不起訴醫師，另外根據醫師反控，依誣告、偽證等罪起訴A女，雖然A女滿心期盼再見醫師一面，但因檢警偵辦性侵案件，都會盡量避免被告與被害人見面，因此A女到最後都未能如願。

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