涉違紀遭查一個月　龔道安上海副市長、公安局長職務被免





▲上海副市長龔道安簡歷。（圖／取自上海市政府官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

上海市十五屆人大常委會第二十五次會議今天召開，針對上月遭中共紀監委通報，涉「嚴重違紀」被調查的龔道安，通過人事任免事項，決定免去其上海市副市長、上海市公安局局長職務，這是今年以來第三為落馬的中共前政法委書記孟建柱舊部。

上海市官方發布稱，9月23日上午，上海市十五屆人大常委會第二十五次會議審議並表決通過有關人事任免事項；在此之前，龔道安於8月18日，遭中共計監委通報，涉嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

值得注意的是，這除了是繼2006年的前市委書記陳良宇事件後，再有上海市政府高層官員被查，且由於龔道安和4月遭查的前大陸公安部副部長孫力軍、6月遭查的重慶副市長、公安局長鄧輝林，同樣被視為孟建柱舊部，而孟身為江系大將，大陸官場角力也引發外界關注。

公開資訊顯示，龔道安，男，1964年11月生，漢族，湖南澧縣人，中共黨員，1981年9月參加工作，在職大專，高級工程師。現任上海副市長，市公安局黨委書記、局長、督察長，上海公安學院院長。

2017年6月龔道安擔任上海市公安局黨委書記、局長、督察長，2018年履新副市長一職前，龔道安曾任湖北省公安廳刑偵總隊重案偵查處處長、行動技術總隊副總隊長、總隊長、經偵總隊總隊長，湖北省鹹甯市委常委、政法委書記、市公安局黨委書記、局長，公安部十二局副局長、局長等職。

7月31日，由上海市委副書記、政法委書記廖國勳出席，並發表談話的「掃黑除惡專項鬥争領導小組（擴大）會議」上，龔道安與上海市高級法院院長劉曉雲、市檢察院檢察長張本才等人也均出席會議，是目前龔道安可查的最後一項公開政務活動。

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