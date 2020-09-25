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鳳山清「捷」隊轟只想當網紅！罷捷二階正式啟動　黃捷：微笑面對

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記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷行動持續展開中，鳳山清「捷」隊宣布第二階段從25日起正式起跑，並且舉辦車隊掃街遊行，還將第一階段收集來的三萬份提議連署書擺在現場，希望能爭取到4萬份以上的連署書。對此，黃捷也回應，「尊重、祝福，微笑面對這件事」，但希望罷捷團體不要曲解她的意思，用錯誤標籤抹黑別人。

▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷車隊遊行。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷團體擺出第一階段連署書共3萬份 。（圖／記者吳世龍攝）

罷免黃捷第二階段從25日正式啟動，需要再60天以內收集到2萬8783份的連署書，鳳山清捷隊表示，但為了因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上，啟動當天，除了有舞台開講，還有車隊掃街，希望能趁勝追擊。

▲罷捷二階啟動，四叉貓也到場 。（圖／記者吳世龍攝）

▲罷捷車隊遊行 。（圖／記者吳世龍攝）

罷捷團體發言人徐尚賢表示，「黃捷只想著如何做一個網紅，這樣的民代我們不需要！所謂選賢與能，不是選一位網紅，更不是選一位政客」，並且指出，「我們高雄拒絕瘦肉精，我們要零檢出，但黃捷竟然說，進口美牛美豬，是執政黨的決定，她不是執政黨，真是荒謬絕倫」

另外，他們表示，高雄也不要同志城市，發言人說，「我們非常尊重同志好朋友，但也非常希望我們能夠被尊重。黃捷竟然敢說，她從來沒有要把高雄變成同志城市。真是匪夷所思！她是在玩文字遊戲嗎？所謂彩虹城市就是同志城市，當初黃捷表示高雄要發展彩虹產業的話語言猶在耳，黃捷是得了健忘症了嗎？」痛批既然黃捷對人民無心又無情，身為人民的我們也不是塑膠做的，「我們要勇敢站起來表達憤怒，踴躍站出來進行連署，千萬不要再忍氣吞聲，絕對不要再裝聾作啞，因為我們不是塑膠更不是傻子，我們是國家的主子。」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，黃捷表示「尊重、祝福，微笑面對這件事」，但他提及罷捷團體說的反瘦肉精跟反同志城市訴求，是扯太遠，她說，「我沒有說要開放瘦肉精或是把高雄變同志城市，我是主張嚴格把關瘦肉精進口，且嚴格標示，而高雄是要成為多元開放尊重城市，要用這樣的態度面對不同族群，完全曲解我的意思，用錯誤標籤來抹黑別人，希望要先搞清楚再提出理性訴求。」

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