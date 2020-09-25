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蔡英文「視訊APEC」陸諷幻想　外交部：停止與台灣人民為敵

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▲▼蔡英文出席第 50 屆全國技能競賽閉幕暨頒獎典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

今年亞太經濟合作會議（APEC）因應疫情改以視訊形式舉辦，傳總統蔡英文有意透過視訊參加領袖峰會，引來中國外交部發言人汪文斌批評「完全是徒勞的」。對此，外交部回應，停止在國際場合干擾台灣國際參與的權益，停止與台灣政府與人民為敵。

汪文斌在例行記者會上指出，無論亞太經合組織（APEC) 領導人非正式會議以何種方式舉行，中國台北派代表參與必須符合亞太經合組織相關諒解備忘錄和慣例，「在這個問題上，我們的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想」。

外交部發言人歐江安表示，我國自1991年加入APEC以來，一直是以正式會員的身分單獨參與這個亞太地區最重要的經貿論壇，不是中國的一部份，APEC也沒有任何對我方總統出席年會的限制。

歐江安強調，中國外交部所謂我方是在「一個中國原則下以地區經濟體身分參與APEC」的說法為明顯錯誤，「外交部嚴正呼籲中國政府停止在國際場合干擾台灣國際參與的權益，停止與台灣政府與人民為敵」。

歐江安說，我國多年來在APEC的務實參與及專業貢獻深獲各會員的肯定與支持，今（2020）年也將積極與會。我方參與年會人選將由總統府在適當時機對外宣布，外交部也將持續協調相關部會，妥為辦理我國出席今年經濟領袖會議的各項與會事宜。

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