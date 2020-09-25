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南韓公務員遭疑投誠北韓　親哥揭內幕怒噴：怎可能游過去

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記者張寧倢／綜合報導

北韓25日承認人民軍射殺南韓一名47歲公務員，領導人金正恩更罕見向南韓總統文在寅及南韓人民鄭重道歉，且就在台灣今日下午4時左右，文在寅公開強調，公務員被殺事件並非金正恩親自下的指令。儘管情報局相關人士認定該名公務員確實曾試圖越北，但家屬卻認為，死者根本沒有理由要前往北韓。

《韓聯社》報導，依據南韓情報機構監聽北韓的資訊，現已掌握公務員和北韓部分對話內容，已及北韓軍方在事發當下的應對情況，「綜合目前的各種情報來看，他前往北韓確實出於越北目的。」

相關人士透露，試圖越北的資訊，是與遭到襲擊、屍體被毀損等情報同時調查所得知，因此可信度很高。然而，公務員的家屬與同事們卻都主張，他事前並沒有任何企圖越北的跡象。

▲▼南韓公務員疑欲投誠北韓，卻慘遭毀屍滅跡。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓公務員疑欲投誠北韓，卻在海上遭到毀屍滅跡。（圖／達志影像／美聯社）

根據北韓稍早向南韓發出的告知文，當時在北韓發現乘坐漂浮物的非法侵入者時，先是對空鳴槍2聲，緊接著「侵入者」嚇到趴在地上，看似想要逃走，而軍方人員隨後向他射擊10多發子彈，射擊後沒有任何動靜，依現場留有的大量血跡判斷已被擊斃，最終根據國家緊急防疫規定，就地銷毀了對方所乘坐的漂浮物。

只不過，47歲公務員哥哥24日在本人臉書發文稱，隸屬海洋水產部的弟弟必然了解延坪島海域的海潮相當洶湧，被射殺的位置和失蹤地點約38公里，在海上漂流了30小時以上，天氣再好也不可能想「游」過去，「不知道『越北』這個形容的根據是來自哪裡，為什麼要特別點出這個字眼？」

死者哥哥強調，如果政府不合理處理國民的生命問題，將採取強硬措施，「傳言的越北與債務問題都不是事實，弟弟在南韓海域漂流的時候政府都做了什麼？」

不過，金正恩現已向南韓為此案正式道歉。外界認為，這是北韓不想進一步加劇惡化兩韓關係的動作，似乎想與此事件劃清界線，強調此案與他無關。而南韓總統文在寅安全顧問Moon Chung-in認為，金正恩理應要與文在寅再次舉行峰會，除了親自說明此案，也應提及兩韓聯絡辦事處被炸毀一事，且時間點就該落在11月美國總統大選之前，解決核議題，建立和平政權。

►快訊／金正恩道歉了！認對南韓公務員連開10槍：做了不該做的事

▼ 南韓媒體報導北韓槍殺南韓公務員的新聞。（圖／路透）

▲▼ 南韓媒體報導北韓槍殺南韓公務員的新聞。（圖／路透）

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