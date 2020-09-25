王美花：政府有長期用電相關配套　備載容量率沒有問題

記者林銘翰／台北報導

經濟部能源局報告顯示，考慮到未來重大投資案用電，政府規畫於2026年起新增9部燃氣機組，由於離岸風電目標可能略為延後，2023年備用容量率可能僅剩13.8%，有違法疑慮，政府規畫協和燃油機組三、四號機延後兩年除役。對此，經濟部長王美花25日受訪時表示，備載容量沒有有問題。

▲基隆協和電廠。（圖／基隆市政府提供）



根據經濟部能源局一份「未來十年電力供需規畫」的簡報指出，考慮到未來重大投資案用電，規畫於2026年起新增9部燃氣機組。同時，由於離岸風電目標可能略為延後，2023年備用容量率可能僅有百分之13.8%，有違法疑慮，規畫協和燃油機組三、四號機延後兩年除役。

行政院長蘇貞昌25日率領相關部會，赴立法院就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第 2次追加預算案」編製經過進行報告，並備質詢。

王美花會前受訪時表示，政府在能源轉型本來就有相關的長期用電配套，所以才會提出轉型再生能源20%、燃氣50%的能源占比，長期的規劃本來就會持續進行。至於未來備載容量是否足夠，王美花則連答了兩次「夠」，並且強調沒有問題。

此外，有關雙鋼印實名制口罩24日開賣，王美花表示，政府正努力在做，希望大家都可以使用到有鋼印的口罩，特別是實名制的部分，後續經濟部與衛福部食藥署還會做市場稽核，讓民眾覺得放心。

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