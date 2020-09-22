▲新北市圖推台味體驗、手作燈籠，新住民另類中秋賞「閱」解鄉愁。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情持續，新住民無法返鄉探親，中秋節即將到來，新北市立圖書館石門與金山分館特別推出「台味體驗」活動，免費教越南、菲律賓、大陸的新住民朋友做台味創意月餅「古早味草仔粿」，提前團圓過節，紓解因肺炎疫情無法返鄉的思鄉情懷。

新北市立圖書館表示，中秋前夕，北海岸的新住民朋友齊聚在石門分館，一起動手做另類月餅「古早味草仔粿」，感受不同的中秋氣氛，同時交流家鄉情感，一解思鄉之苦。當地的婆婆媽媽也到場發揮他們的好手藝當助手，讓新住朋友留下難忘的作粿、炊粿的初體驗。

新北市立圖書館說，來自越南的黎娟帶著孩子一起參加，黎娟吃著「草仔粿」月餅，回想起小時候過節的熱鬧場景，並和大家分享越南的傳統節慶習俗。北海岸免費「台味體驗」活動，9月29日將於金山分館舉辦，歡迎新住民朋友一起來學做台味創意月餅！

▲北海岸的新住民朋友齊聚在石門分館，一起動手做另類月餅「古早味草仔粿」。

蘆洲兒童親子分館的館員阮竹蘭，是來自越南的新住民，為了回味故鄉過節的美好回憶，也特別教小朋友DIY製作越南傳統的造型燈籠，體驗越南過中秋節的方式及文化。阮竹蘭說，越南的中秋節又稱為望月節，也是當地的兒童節，越南的中秋節有提燈籠的習俗，希望透過教小朋友製作家鄉的手提燈籠，讓小朋友可以認識越南文化。蘆洲兒童親子分館9月27日「新南向多元文化體驗交流活動」，即日起只要借5本書便可免費報名參加。

除了新住民文化體驗，蘆洲集賢分館即日起至中秋節10月1日當天也推出「中秋月圓來說客」活動，除了布置應景的中秋情境，同時透過有趣的「吳剛伐桂」客語遊戲與主題書展，讓民眾了解客家人過中秋的傳統習俗，同時學會客家的生活用語。

只要活動期間借3本書即可參加洞洞樂遊戲，抽中秋小禮。土城分館則推出「月餅夾心書」中秋限定書香福袋，即日起至10月4日止，只要借10本書，便可獲得裝有精選好書與柚子/月餅的福袋。相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：https://www.library.ntpc.gov.tw/查詢。資訊詳洽：新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠，電話：02-2492ㄦ4490分機18、0963-068-508

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