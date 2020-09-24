清潔隊員A走298元回收桶遭調查　法官中肯一段話…2度減刑給自新



▲新竹一名清潔隊員A走298元的廚餘桶遭調查，法官認，相較貪汙導致國家動搖，李員僅因貪小便宜公物私用，且並未謀求其他利益，事後也主動自首並歸還公物，判處1年刑期，緩刑3年給予改過自新機會。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市環保局清一名李姓清潔隊員，曾因在清理垃圾時拾金不昧4萬元受到表揚，卻因貪小便宜將1個價值不到300元的廚餘回收桶帶回家用。法官認，比起貪污動搖國家威信與政府機能、導致政治不安、或貪污致國家意志遭受阻撓等，李男犯罪情節顯屬輕微，且犯後自首、繳回公物，彌補損害，又未謀求其他獲利，考量情理法，依侵佔公物罪判刑1年，緩刑3年。

李姓清潔隊員於2012年清理垃圾時拾金不昧4萬元獲表揚，沒想到2017年卻因貪小便宜，將一個印有「新竹市環保局廚餘回收桶」、「竊取公物，依法究辦」字樣、價值298元的50公升的廚餘回收桶帶回家。

李男因另案被環保局行政調查時，才主動自首並繳回垃圾桶。

法官調查，李男主動繳交回收桶，並向廉政官自首，符合貪污治罪條例的自首規定；加上被告侵占廚餘回收桶1個價值為298元，侵佔所得利益5萬以下，情節輕微，貪污治罪條例依規定予以減刑。

法官考量，李男為垃圾車隨車人員，擅自侵佔公物使用，所為不可取，但其侵占公物的數量及價值實在不高，若再計算折舊，殘餘價值更是低廉，且侵占後也無進一步謀求利益，比起貪污動搖國家威信與政府機能、導致政治不安、或貪污致國家意志遭受阻撓與違法竄改等情狀，堪認犯罪情節顯屬輕微，犯後自首，且繳回公物，彌補損害。

法官認，就算依法減刑，仍嫌過重，難以符合罪刑比例原則，客觀上足以引起同情，因此依法再酌減量刑，再考量被告需扶養老母、妻子及重度身障的子女，且有悔意，相信他歷經偵審程度應知慎戒，應無再犯之虞，因此依侵佔公物罪判刑1年，緩刑3年。

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