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北市減少人行道垃圾桶數量　七成四民眾仍認為「應該要放」

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▲▼公用垃圾桶 家用垃圾 塞爆 公德心 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市垃圾桶示意圖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市府日前以防疫為考量，默默撤掉市區500個人行道垃圾桶，使台北市長柯文哲被議員炮轟，也有部分民眾反對市府繼續拆除垃圾桶。台北市政府研考會10日公布最新民意調查，顯示有七成四的民眾認為要放置垃圾桶，使環保局表示，會持續優先考量在商圈、觀光景點等行人需求大的地點設置清潔箱，維護市容整潔。

為了解台北市民對於市容景觀、垃圾處理、公用垃圾桶及美耐皿、一次性餐具等環保議題的看法，台北市政府研考會於2020年7月28日至31日進行民意調查。

關於市容景觀，調查結果顯示，全體1155位受訪者中，六成一對市容滿意、二成七對市容不滿意；而其中不滿意的331位受訪者，對市容不滿意的原因前三項分別為，建築物外表破舊52％、汽機車亂停18％，以及路上垃圾太多不夠乾淨17％。

城市景觀部分，五成七受訪者覺得有進步、三成受訪者覺得差不多，詢問覺得有進步的659位受訪者原因，前三項為街道和公園景觀有更整體綠美化56％、建築和招牌有了整體規劃變得美觀21％、開放空間美化15％。而對於本市街道整潔則有七成五受訪者表示滿意。

關於垃圾處理、公用垃圾桶部分，詢問全體1,155受訪者，處理行進間垃圾的方式，有四成四會就近找路旁公用垃圾桶丟棄、三成八帶回家再丟。過去半年內1,155位受訪者，看過垃圾桶太滿頻率，幾乎沒有佔二成四、很少有佔一成九、有時候有佔二成四、經常有佔二成九。

另外，針對臺北市街頭是否置放垃圾桶的調查，則有二成一受訪者認為不要放垃圾桶、七成四認為要放垃圾桶，其中不放垃圾桶的比例則較2016年7月調查統計高出4個百分點（2016年7月26日至28日調查樣本數1024人，不放垃圾桶17％）；進一步探詢受訪者，只在夜市、商圈等特定地區放置垃圾桶的贊成度，則有八成七贊成、一成二不贊成，另約有四成三的受訪者知道亂丟垃圾會遭罰款。

對此，本府環保局表示，將會持續優先考量在商圈、觀光景點、交通場站等行人需求大、效益高且便於尋找的地點設置行人清潔箱。並為維護市容整潔，除加強宣導亂丟垃圾罰鍰資訊外，也會輔以移動式攝影機協助蒐證持續取締民眾亂丟垃圾的行為，及對於經常滿溢的行人清潔箱，增加清運、巡查取締頻率。

在禁用一次性、美耐皿餐具、自備環保餐具頻率及環保袋部分，全體1155位受訪者中，有七成六支持禁用一次性及美耐皿餐具、六成在外會自備環保餐具，頻率以經常有最高三成三，另外有高達九成三受訪者表示外出購物會自備購物袋，頻率強度最高的是經常有達七成七。

本調查在2020年7月28日至31日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1155人；在95％信心水準下，抽樣誤差在±2.88個百分點以下；調查方式以臺北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

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