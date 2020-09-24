　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）
▲遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，道生油外洩造成的味道臭氣沖天，惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市，甚至竹南、苗栗等地，讓附近居民怨聲載道。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，道生油外洩造成的味道臭氣沖天，惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市，甚至竹南、苗栗等地，讓附近居民怨聲載道，有網友貼出遠東化纖道生油外洩的黑歷史，發現遠東化纖每隔幾個月就要臭一次，新埔居民根本就是「人體空氣清淨機」，實在令人崩潰。

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲有網友貼出遠東化纖道生油外洩的黑歷史，發現遠東化纖每隔幾個月就要臭一次，新埔居民根本就是「人體空氣清淨機」，實在令人崩潰。

消防局23日晚間9時許獲報新埔遠東紡織公司火警，消防人員派出大量人力前往搶救，火勢雖然很快控制，但是隨著燃燒發出了惡臭，卻無法回收，早已隨著東北季風四處飄散，「重災區」竹北居民直跳腳，媽媽們甚至不敢讓孩子出門上課，門窗緊閉，刺鼻的臭味直竄腦門，竹北居民對於遠東化纖可說是氣炸了。

此次為遠東化纖大修後測試，但不知為何在整修期關閉筏均正常，直到修繕完成後運作才發生故障，釀成此次火警，雖然火勢快速控制，但居民們的怒火仍無法平息，遠東化纖「臭」的頻繁，有網友貼出遠東化纖「臭的頻率」，幾乎每隔半年左右就要臭一次，讓附近居民快抓狂，痛罵「難怪，臭臭，平常就有，今天特別多」、「竹北的房價配不上週邊的環境」、「真的很臭，頭很暈」、「新竹市現在打開窗戶都是濃濃的塑膠味…臭死了，已經不是第一次這樣臭」。

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼網友們對於新竹化纖每隔幾個月就要臭一次感到憤怒。

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

也有網友點出遠東化纖「頻繁臭」的問題所在，認為「無奈、每年都要搞幾次，這麼老的廠，對於空汙設備更新，老舊管線汰換新，或是更安全可靠繫的投資建設，只知道獲取更多盈利，存在的價值何在，而且還臭到別人家去，真誇張，每次都罰錢了事，我想比起大額的改善金費相比，九牛一毛，不痛不癢，繼續等待下一次的發生」。

目前縣府尚未公布對遠東化纖的裁罰金額，不過可想而知，不論開罰多少，在遠東化纖無法改善「日常臭」、「頻繁臭」得問題前，民怨都無法平息。

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲▼不只對遠東化纖，網友們對於相關單位也罵翻，認為民意代表與政府機關未盡監督之責。

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結。（圖／翻攝新竹爆料公社）

質地溫和、深層潔淨「印度MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂肌」18入558元

►翹臀正妹穿小三角「撅臀露蛋外拍」　溜娃爸傻眼：這兒童遊戲區

►妒夫一天狂Call278通電話…神明前逼發毒誓　她心累求休夫

►竹科男「靠北清大」自曝得性病　前女友被影射是傳染源氣炸

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
痛失13年摯友小鬼…李千那「台上恍惚忘詞」崩潰推掉工作
鄭俊英集體性侵偷拍性愛片　最終三審判決出爐
官方證實！南韓公務員跳海漂流　遭北韓槍殺燒了
快訊／北市中山區「台電人員遭電擊」命危！大樓急斷電搶救
聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電競選手「真人版擂台」！5打1狂K　他抱頭慘跌在地...血濺華山

男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

快訊／北市中山「台電工人遭電擊」...當場命危！大樓斷電搶救中

國1南下新營段4輛「怪獸級」重車追撞...撕咬慘狀曝

遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結

快訊／板橋工地墜樓案件！女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

遠東化纖火警！竹北人臭到快吐了　竹縣府公布3項措施

快訊／高雄苓雅區宮廟頂樓起火　烈焰衝天消防急援

主動借兄弟錢養兒　竟被狠砍2刀！通訊行凶殺案背後絕情故事曝

C300酒駕貼壁炸隧道！9氣囊全爆成輕傷關鍵　「他真是天公仔子」

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

電競選手「真人版擂台」！5打1狂K　他抱頭慘跌在地...血濺華山

男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

快訊／北市中山「台電工人遭電擊」...當場命危！大樓斷電搶救中

國1南下新營段4輛「怪獸級」重車追撞...撕咬慘狀曝

遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結

快訊／板橋工地墜樓案件！女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

遠東化纖火警！竹北人臭到快吐了　竹縣府公布3項措施

快訊／高雄苓雅區宮廟頂樓起火　烈焰衝天消防急援

主動借兄弟錢養兒　竟被狠砍2刀！通訊行凶殺案背後絕情故事曝

C300酒駕貼壁炸隧道！9氣囊全爆成輕傷關鍵　「他真是天公仔子」

川普女婿是聯貸案股東、保證人　張兆順：風險增加不代表不能往來

電競選手「真人版擂台」！5打1狂K　他抱頭慘跌在地...血濺華山

雙鋼印口罩開賣免排隊！　藥師提醒「鋼印位置」：8成在右、2成左右

退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真厲害」

美戰迷出動！2米高立體上弦月拍美照　美少女戰士快閃店10/1登場

首屆人工智慧機器人碩士學位學程　成大開始招生

洋基慘敗！光芒美東區登基　睽違10年隊史第三度封王

3000份龍蝦大方送　9/25全台62家店築間幸福鍋物用餐就能抽

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」：宣布獨立一切改變

男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

潑屎妹轉戰直播主！彎腰「邪惡視角」曝

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

長榮空姐曠職遭資遣「上訴高院」駁回

信義潑屎妹：世上不公平事太多　一句話嗆酸民

酒吧老闆娘尬上男客！嬌喊：再來一次

即／板橋工地女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

女整容躲警　撞傷嬤肇逃手腳刺青被認出

騎士撞公車頭破慘死　疑併騎聊天

遭潑屎正妹曝近況　壓力大到狂吐

敦化國小校長高調不倫戀　拋元配偷情學生家長

國1南下283K車禍　槽車司機搶救中

更多熱門

相關新聞

遠東化纖火警　竹縣府公布3項措施

遠東化纖火警　竹縣府公布3項措施

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火災案件，消防局接獲報案後，隨即派遣16車41人至現場搶救，當日晚間9時40分火災控制，未避免復燃，消防人員仍於現場持續灑水降溫，火勢終於在晚間10點48分撲滅。新竹縣長楊文科也在晚間與消防局長、環保局長等一級局處長親赴現場坐鎮指揮。

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

新竹遠東化纖油氣外洩！油槽深夜再起火

新埔遠東化纖油氣外洩　惡臭飄竹北東區

新埔遠東化纖油氣外洩　惡臭飄竹北東區

撿到1.8億存摺、6千萬支票　駐警打開嚇傻

撿到1.8億存摺、6千萬支票　駐警打開嚇傻

高就業加持　竹縣首季淨遷入率冠軍

高就業加持　竹縣首季淨遷入率冠軍

關鍵字：

遠東化纖新竹縣政府

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

舊手機回收環保署要送iPhone！

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面