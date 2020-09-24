遠東化纖「頻繁臭」新竹人慘成人體空氣清淨機　他點出臭的癥結



▲遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，道生油外洩造成的味道臭氣沖天，惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市，甚至竹南、苗栗等地，讓附近居民怨聲載道。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠23日晚間發生火警，道生油外洩造成的味道臭氣沖天，惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市，甚至竹南、苗栗等地，讓附近居民怨聲載道，有網友貼出遠東化纖道生油外洩的黑歷史，發現遠東化纖每隔幾個月就要臭一次，新埔居民根本就是「人體空氣清淨機」，實在令人崩潰。

▲有網友貼出遠東化纖道生油外洩的黑歷史，發現遠東化纖每隔幾個月就要臭一次，新埔居民根本就是「人體空氣清淨機」，實在令人崩潰。



消防局23日晚間9時許獲報新埔遠東紡織公司火警，消防人員派出大量人力前往搶救，火勢雖然很快控制，但是隨著燃燒發出了惡臭，卻無法回收，早已隨著東北季風四處飄散，「重災區」竹北居民直跳腳，媽媽們甚至不敢讓孩子出門上課，門窗緊閉，刺鼻的臭味直竄腦門，竹北居民對於遠東化纖可說是氣炸了。

此次為遠東化纖大修後測試，但不知為何在整修期關閉筏均正常，直到修繕完成後運作才發生故障，釀成此次火警，雖然火勢快速控制，但居民們的怒火仍無法平息，遠東化纖「臭」的頻繁，有網友貼出遠東化纖「臭的頻率」，幾乎每隔半年左右就要臭一次，讓附近居民快抓狂，痛罵「難怪，臭臭，平常就有，今天特別多」、「竹北的房價配不上週邊的環境」、「真的很臭，頭很暈」、「新竹市現在打開窗戶都是濃濃的塑膠味…臭死了，已經不是第一次這樣臭」。

▲▼網友們對於新竹化纖每隔幾個月就要臭一次感到憤怒。

也有網友點出遠東化纖「頻繁臭」的問題所在，認為「無奈、每年都要搞幾次，這麼老的廠，對於空汙設備更新，老舊管線汰換新，或是更安全可靠繫的投資建設，只知道獲取更多盈利，存在的價值何在，而且還臭到別人家去，真誇張，每次都罰錢了事，我想比起大額的改善金費相比，九牛一毛，不痛不癢，繼續等待下一次的發生」。

目前縣府尚未公布對遠東化纖的裁罰金額，不過可想而知，不論開罰多少，在遠東化纖無法改善「日常臭」、「頻繁臭」得問題前，民怨都無法平息。

▲▼不只對遠東化纖，網友們對於相關單位也罵翻，認為民意代表與政府機關未盡監督之責。

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