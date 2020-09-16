阿寶坑垃圾沼氣狂燒3天！勇消輪3班搶救...估需7天才能完全撲滅

▲阿寶坑垃圾掩埋場仍在燃燒中。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化阿寶坑垃圾掩埋場14日因沼氣引起自燃，消防局派遣多輛消防車日以繼夜不斷的灌水搶救，今天進入第3天，依舊漫天濃煙夾雜著大火，燃燒的臭氣引發眾多縣民不滿，到底要何時才能真正撲滅，員林市清潔隊預估最快也要7天才能完全撲滅。

▲消防人員疲於奔命。

這處位於芬園鄉及員林市交接的阿寶坑垃圾場，這幾年來傳出多次火災，3年前的1月底，大火燃燒的臭氣傳到彰化市境內，市民戴口罩都難掩臭味，一度動用挖土機將深層悶燒的垃圾挖起，連續悶燒7天，甚至10年前還曾燃燒10天。

▲草堆中有許多棄置的床墊及電器用品。

今天上午火災現場消防局第二大隊與其他6分隊，由二大隊副大隊長江錦松指揮，並派遣20餘名消防員與多輛消防車，灑水降溫搶救，而清潔隊則派出4部怪手協助針對垃圾場進行挖掘。

這座垃圾掩埋場面積有將近3分地，而起火燃燒面積，江錦松預估有100公尺寬，而在火場的另一面的草堆，可以看到堆積如山的廢棄床墊及電器用品，在路的另一頭明顯看到垃圾有5層樓高，火舌不斷的從裡面竄出，險象環生。

▲消防人員拉水線灌救。

芬園鄉長林世明每天到現場巡視災情，清潔隊長黃吉城表示，阿寶坑垃圾場封閉多年，主要作為存放天然災害垃圾暫存場，並未有民生垃圾進場，推論是場內底部沼氣自燃引起火災，目前已經將火勢控制下來，預計7天內應該可以完全撲滅。

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