遭特斯拉「哨兵模式」全都錄　潑油男吃恐嚇毀損官司

記者黃宥寧／新北報導

別惹錯車！新北市新莊區21日傍晚6點多，一部停放在中原路停車格紅色特斯拉Model 3，遭人潑灑DOT4煞車油導致烤漆毀損，劉姓車主將愛車開去洗車廠清洗並到新莊警分局提告，因特斯拉擁有「哨兵模式」，也將張男長相以及犯行全都錄，警方火速傳張男到案說明，並依恐嚇、毀損等罪函送新北地檢署偵辦。

▲淋油的張姓男子，警方火速通知他到案說明。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方調查，雙方並不認識，只因為在9月初晚上發生停車糾紛，張男將車停放在劉男停車格左後方，但因停太靠近，劉無法順利將車開出，張男卻嗆聲「開不出來喔？不會開不要開」，雙方起了口角，張男憤而撂下三字經就將車開走。

▲張男淋油動作全被錄下。（圖／記者陳雕文翻攝）

張男耿耿於懷，21日晚間在新莊區中原路散步，赫然發現劉男的愛車就停放在上次起口角的停車格，於是回家拿了一瓶具有腐蝕性的機油，趁四下無人時將機油灑在特斯拉車上，隨後揚長而去。

但張男怎樣也沒料到，栽在特斯拉電動車裝有先進的「哨兵系統」，車停好並上鎖時，當鏡頭監控周圍有可疑動作，車輛將會立即啟動，車上配備攝影機也會開始錄影，車主也會收到特斯拉App跳出警示，通知有事件發生。

▲劉姓特斯拉車主心痛表示烤漆要花15萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

好險有「哨兵模式」錄製犯案過程，也幫助警方快速掌握犯嫌長相。才剛交車的劉男心痛表示，嫌犯也真是蠻有經驗的，還懂得買煞車油，預估全車烤漆約15萬左右。張男以為神不知鬼不覺，但犯行全被錄下，逞一時之快將吃上恐嚇、毀損等罪。





